Arranca la era Cavani

lunes 31 de julio de 2023 | 6:01hs.

Boca presentará hoy a su flamante estrella internacional, el goleador uruguayo Edinson Cavani, quien recibirá una calurosa bienvenida con público en la Bombonera, horas después de arribar al país para cumplir con las formalidades de su transferencia.



“Este lunes las puertas de la Bombonera se abrirán para recibir a Edinson Cavani, flamante refuerzo de Boca”, indicó el club. La entrada será gratuita para afiliados de todas las categorías.



Boca oficializó el sábado la contratación del uruguayo por 18 meses en la misma jornada en la que se confirmó su desvinculación del Valencia de España.



Cavani realizará temprano los exámenes médicos, formalizará su vinculación al club y luego tomará contacto directo con el pueblo xeneize por primera vez.



Cavani utilizará la camiseta número 10 que dejó vacante el mediocampista paraguayo Óscar Romero, desvinculado recientemente. Con ese dorsal jugará la fase final de la Copa Libertadores y también la Copa de la Liga Profesional que comenzará en agosto.



El Matador se pondrá a las órdenes de Jorge Almirón mañana en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, fecha en la que está previsto el viaje a Montevideo para el partido de ida de los octavos de final ante Nacional.



Cavani, quien podría formar parte de la delegación, no estará disponible para ese juego pero probablemente sí para la revancha en la Bombonera, una semana después, que podría marcar su debut con la camiseta azul y oro.



Durante su estadía en Valencia, el delantero jugó 28 partidos y marcó 7 goles, de los cuales sólo dos fueron este año y en un mismo partido: la goleada sobre Sporting Gijón, de la segunda división, en la Copa del Rey.



La adquisición del ídolo de la Celeste por parte de Boca vino acompañada de la llegada del lateral izquierdo Marcelo Saracchi, quien también llegó hoy al país.



Ya son cuatro las compras de Boca para este semestre, ya que previamente habían firmado contrato el lateral derecho Lucas Blondel (ex Tigre) y el delantero Lucas Janson (ex Vélez).