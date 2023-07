Los Pumas, en gran actuación, perdieron ajustadamente frente a Sudáfrica

sábado 29 de julio de 2023 | 16:13hs.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, en gran actuación, perdió hoy ajustadamente frente a Sudáfrica por 22-21 (pt 15-9) en un encuentro disputado en el Emirates Airline Park, en Johannesburgo.



De esta manera, Los Pumas cerraron su participación en el Rugby Championship, con dos derrotas y un triunfo.



Los Pumas en una gran actuación en el segundo tiempo, con un juego arrollador con sus forwards fueron claros dominadores y de esa forma marcaron dos tries, que no le alcanzaron para quedarse con lo que hubiese sido una justa victoria.



La falta de puntería del medio apertura Santiago Carreras, quien marro dos penales y una conversión y algunos errores en ataque le costaron caro a Los Pumas, que le sirvió a Sudáfrica para alcanzar el triunfo final.



Los tantos de Los Pumas llegaron por los tries conquistados en el segundo tiempo por el wing Mateo Carreras y el ingresado Gonzalo Bertranou, mientras que el medio apertura cordobés Santiago Carreras, sumó tres penales y una conversión.



Sudáfrica marcó tres tries alcanzados por Eben Etzebeth, Damian de Allende y Manie Libbok, quien aportó un penal y dos conversiones.