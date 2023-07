Crucero va por el batacazo y la bocanada de aire

sábado 29 de julio de 2023 | 6:01hs.

Se acerca la última recta de la fase de grupos en el torneo Federal A y a Crucero le urge revertir una realidad que lo mantiene en puesto de descenso directo.

Desde las 15.55 el equipo garupaense visitará al siempre complicado Sol de América de Formosa en la continuidad de la 23ª fecha de la zona D.

A esta altura parece muy reiterativo decir que el Colectivero no levanta vuelo y las fechas se van consumiendo. Todavía no es tarde en esta búsqueda de la felicidad pero de no haber reacción la historia podría escribirse con tintes oscuros.

Carlos Macchi lo sabe. El DT está en la cuerda floja, todo un proyecto orientado a las formativas que podría esfumarse sin la soga empieza a apretar.

Por suerte en el fútbol todo puede pasar y el Colectivero buscará sumar tres puntos dorados en este clásico regional. La oportunidad es clara.

Igualmente los números en condición de visitante no favorecen. El Colectivero apenas sumó cinco puntos de 17 posibles, situación más que preocupante.

Entre las novedades se anuncia la vuelta del volante Gastón Torres -cumplió con la fecha de suspensión- aunque Macchi mantiene muchas dudas respecto al once inicial debido a la inesperada derrota en casa en manos de Boca Unidos.

El árbitro del encuentro en el estadio de Sol será Maximiliano Macheroni (Rosario).