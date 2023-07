Ante el brote de varicela en Encarnación, insisten en cumplir con la vacunación

jueves 27 de julio de 2023 | 9:39hs.

Norberto Sotelo, director de Salud de la Municipalidad de Posadas se refirió al brote de varicela en Encarnación, Paraguay, destacando que en la ciudad también se registran casos a lo largo del año e hizo especial hincapié en la vacunación teniendo en cuenta que dosis es parte del calendario obligatorio. La varicela es una enfermedad benigna en niños vacunados, pero puede ser grave en aquellos con factores de riesgo. Todos los menores de 6 años reciben la vacuna anualmente en centros de salud públicos. La enfermedad es altamente contagiosa y se transmite por contacto físico.

“Los brotes que está padeciendo la ciudad vecina, nosotros también lo tenemos en circunstancias en todo el año. Es una enfermedad bastante benigna para nuestros niños, porque la mayoría de los chicos están vacunados. Hace mucho tiempo que la vacuna de la varicela está implementada en el calendario oficial. Si el niño tiene algún antecedente o algún factor de riesgo, puede ser de gravedad porque puede tener una complicación en la infección. Puede producir patologías pulmonares, respiratorias muy graves, hasta incluso meningitis.

“Tenemos nuestra población bastante cubierta, todos los menores de 6 años reciben su dosis de varicela anual, una vez al año, se vacuna en todos los centros de salud, tanto municipales como del ministerio, en toda la provincia. El país tiene de manera gratuita esa vacuna integral, de calidad oficial de vacunación, y el cuidado básicamente es una enfermedad muy contagiosa, es un virus que se contagia, produce una vesícula transparente como agüita, no tiene pus, no tiene una costra con secreciones de otro color, sale en todo el cuerpo, produce mucha fiebre en las primeras 48 horas”, señaló. La vacunación previene la enfermedad o la hace más leve, pero no es 100% efectiva. Los adultos sin vacunas pueden contraer la enfermedad de forma más grave. Una vez que se ha tenido varicela, se desarrolla inmunidad.

“Como toda vacuna, vos podés contagiarte, pero muchas veces no manifestás la enfermedad. El hecho de no tener la vacuna puede hacer que aparezcan más lesiones, siempre hablando de niños pequeños. Si un adulto no tiene las vacunas y se contagia de varicela, va a tener la enfermedad como cualquier otra persona, va a tener más lesiones, en la cara, tronco, sale en la boca, en todos lados. Y es bastante pruriginoso, se produce mucha picazón, uno se rasca, se lastima y se contamina. Así que cualquier persona que no tenga vacunación, adulta y no haya tenido la infección de varicela, puede pasar la enfermedad. Una vez que tenés la infección de varicela, ya estás cubierto, es como una vacuna. Produce inmunidad al 100%”, explicó Sotelo.

El cuidado incluye el uso de antitérmicos, limpieza de la piel y atención médica para prevenir la propagación. “Es una enfermedad muy contagiosa, se produce en la mayoría de los niños por contacto, porque es de piel a piel, y los cuidados son el antitérmico, el cuidado de la piel, hay que bañar a los chicos, limpiarlos. Cualquier enfermedad de piel, el primer requisito es el lavado, el antitérmico y el control con el médico, para ver que no se propague o no se contamine la piel del chico”, insistió el funcionario.