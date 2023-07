Es argentino y fue elegido para cuidar a Messi en Miami: la historia de Matías Zacconi

jueves 27 de julio de 2023 | 9:29hs.

La historia de Matías Zacconi es apasionante. Nació en Mar del Plata en 1981, es fanático de River y tanto el rugby como el fútbol son dos de sus más grandes pasiones aunque no la mayor que es, curoisamente, la seguridad de las personas. Tanto lo apasiona esa materia que llegó a lo más alto: ni más ni menos que cuidar a Lionel Messi en sus primeros días en Miami.

Matías tiene 42 años y vive en los Estados Unidos desde hace 20. Cuando era tan solo un adolescente y aún vivía en Mar del Plata, comenzó a dedicarse a guardar por el bienestar de personas y/o lugares: “Solo tenía 15 años y unas ganas enormes de comerme el mundo”, dice de cuando se paraba en la puerta del boliche Coco Naztiz junto a otros dos compañeros.

“Pasó mucho tiempo… Cambié un poco, tengo unos kilitos de más y unas cuantas canas, pero mis ganas de trabajar, de crecer y de hacer la diferencia siguen intactas y nunca se apagan”, dice sobre su presente que lo tuvo como hombre clave del traslado de Lionel Messi y su familia desde su domicilio en Miami hasta el DRV PNK Stadium el día de la presentación del mejor futbolista del mundo en su nuevo equipo.

“Por años me dedico a la Seguridad. Empecé trabajando en mi bella Mar del Plata y me ha tocado en mis principios desde la puerta de un bar, hasta varias custodias presidenciales donde he tenido el honor de proteger a personalidades de fama mundial. Disfruté cada uno de mis etapas y durante mi carrera profesional he ido avanzando y así lo seguiré haciendo. Jamás olvidando de donde vengo, pero sí seguro de que mi crecimiento no tiene límites”, confesó Matías.

Y un día.. cuidó del 10 y su familia

A Matías Zacconi lo contrataron nada más y nada menos que para cuidar y garantizar la seguridad de la familia Messi: Leo, su esposa y sus hijos, el día que fue presentado en Inter Miami.

“Todo empezó con el traslado de Messi y su familia de la casa al estadio”, dijo Zacconi, quien aclaró que no podía hablar demasiado al respecto del operativo en el marco de un acuerdo de confidencialidad que firmó con los Messi.

Cadillac Escalade, la camioneta blindada que se usó para trasladar a Lionel Messi y su familia el día de la presentación en Inter Miami (Foto: TN)