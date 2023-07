Mariano Godoy y un solo set que promete una revolución de emociones

miércoles 26 de julio de 2023 | 19:58hs.

Mariano Godoy sigue revolucionando las formas de comunicar con la música y en ese marco vuelve a la Tierra Colorada por una mini giras en formato solista íntimo e interactivo. “Lo que está pautado es la música, las canciones y después también se va dando ese ritual de compartir con el público entonces cada recital es distinto’’, entiende el músico al recordar su última presentación en Posadas.

Considerado como uno de los jóvenes que moderniza el tango con pinceladas de pop, Mariano define que más allá de los estilos, ‘‘la música va ayudandole a uno a ir conociendo, a ir buscando sinceramente una forma de expresión’’. “Para mí la música siempre, desde chiquito, fue como el lugar o la forma de cómo comunicarme cuando se acaban las palabras, no? Me imagino que a todos nos pasa, aunque no seamos músicos’’, detalló en su charla con María Marta Fierro, por Radioactiva.

En esa línea al ser consultado por su formación de tango tradicional e insistiendo en que la música tiende puentes, el joven aclaró que ve al tango, ‘‘como una especie de vinculación de diferentes lenguajes que quieren conectar, como esto que en medio de los conventillos donde había españoles, italianos que trataban de comunicarse, ahí nació el tango con ese abrazo con esa esa forma de armar algo’’. ‘‘Yo creo que hoy día también pasa eso en Argentina entera, hay otras inmigraciones, otras problemáticas, otras comunicaciones que se tienen que dar y trato hacer la música que siento que hoy necesito también para comunicarme’’, profundizó. Así, si bien se reconoce amante del tango tradicional, confesó que siente que expresarse hoy bajo el lunfardo de ese entonces, es un poco forzado, por lo tanto de la misma manera busca innovar en la música.

‘Acompañando su voz solo con el bandoneón o la guitarra, e implementando el uso de las nuevas tecnologías, el artista propone un clima íntimo, acústico, con intervenciones que remiten al teatro y a la magia, canciones propias o reinterpretaciones de clásicos como Spinetta, Piazzolla o Toquinho, con quien ha tenido el honor de compartir escenario’, reza la invitación que se abre hoy en el Cidade.

Según adelantó Godoy, ‘‘habrá algunos invitados sorpresa, pero más que nada lo que me interesa como propuesta nueva es presentar la bandólica, el instrumento que invente en la pandemia, una especie de bandoneón digital’’.

Además de la posibilidad de suar sonidos con este instrumento digital, la iniciativa de crearlo respondió también a un fin pedagógico y de acceso, entendiendo que hoy un badoneón es un instrumento muy caro y bastante difícil de aprender en sus inicios.

‘‘Es una alternativa para que la gente pueda acercarse y aprender’’, marcó el músico.

Afable, dedicado y virtuoso, cada show de Godoy busca ir más allá de los sentidos y despertar inolvidables emociones.