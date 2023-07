Estafas cibernéticas: hackearon la cuenta de WhatsApp de un hombre en Jardín América

miércoles 26 de julio de 2023 | 15:29hs.

Cada vez hay con más frecuencia casos de estafas virtuales, con distintos métodos estos casos están a la orden del día. En esta oportunidad, le tocó a Emmanuel V. un jardinense que tenía el propósito de vender su auto, cayó en la trampa con una llamada que recibió y hackearon su cuenta de WhatsApp.

En diálogo con El Territorio, Emmanuel relató como sucedió todo y qué pedían los estafadores. "Yo tengo un auto a la venta, puse mi número en Facebook para que se contacten conmigo, alguien me llamó y me dijo si estoy ofreciendo un vehículo y respondí afirmativamente".

Luego, empezaron a hablar sobre el rodado y el supuesto comprador dijo que trabaja para una empresa nacional. "Soy camionero, ahora estoy en Jardín América, quiero comprar el auto para mi hijo", dijo la voz desde el otro lado de la llamada. Según detalló el maleante, al estar en el camión e imposibilitado de salir del costado de la ruta por tener un rastreador satelital encendido, le mandó un código a Emmanuel con el lugar donde él estaba. El jardinense cayó en la trampa, usó el código, se comunicó un rato más la otra persona, se cortó la comunicación y no pudo entrar más a su cuenta de WhatsApp porque estaba siendo usado en otro dispositivo. "Yo de esa manera posibilité que entren a mi WhatsApp y vean mis contactos", describió Emmanuel.

Al percatarse de lo sucedido avisó a sus conocidos que no atienden a un número desconocido porque no es él. El contacto que usaron los estafadores tiene código de área de la ciudad de Oberá. "Estaban pidiendo entre 50 a 60 mil pesos, mi hermana y un amigo mío entregaron plata porque se hacían pasar por mí por mensaje, decían que necesito dinero y si no respondían llamaban diciendo que estoy secuestrado".

La cuenta trucha tiene característica de Oberá y usaron la misma foto de perfil que tenía Emmanuel. Incluso, un dato que remarcó es que colocaron el nombre con una sola M cuando el muchacho contó que su nombre lleva dos y es un dato a tener en cuenta si reciben un mensaje o llamado donde es él solicitando dinero.

Por el hecho ocurrido y al enterarse que dos personas destinaron dinero a un desconocido radicó la denuncia en la Comisaría de Jardín América. "Veremos qué pasa ahora, lamentablemente mi hermana y mi amigo no van a recuperar más lo que depositaron", cerró.