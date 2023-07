Pedro, el cartonero fanático de Boca y de Maradona

miércoles 26 de julio de 2023 | 6:01hs.

Recorrer las calles y avenidas de una localidad siempre lleva a conocer distintas historias, gente que cada día sale a ganarse el pan con su trabajo y le pone mucha dedicación a su tarea diaria.

En este caso se trata de Pedro Paulo Flor (60), un cartonero fanático de Boca, quien tiene como ídolo a Diego Armando Maradona y siempre que sale a juntar material lleva puesta la camiseta del club de sus amores, y en el dorso de esta el número 6 de Marcos Rojo.

En el carrito una bandera argentina y el escudo del elenco xeneize. “Hace ocho años me dedico a este rubro en la ciudad, trabajo para un comercio de Jardín América y siempre salgo con la camiseta del mejor equipo del fútbol argentino, a veces en bici o sino a pie”, le dijo Pedro a El Territorio.

El amor por Boca y el fanatismo por Maradona no lo cambia por nada en el mundo. Pedro contó que nació en Eldorado, vivió unos años en Buenos Aires y hace 15 que se radicó en Jardín América. En Quilmes, en el conurbano bonaerense, también se dedicó al rubro y mientras vivió en esa provincia no pudo conocer la Bombonera, aunque no pierde la fe que algún día pueda concretar ese sueño.

“Siempre quiero ir a la cancha, ojalá se me dé, hasta ahora no lo logré, en algún momento se va a dar”, aseguró emocionado al hablar del estadio xeneize. A su vez comentó que no tiene celular y se entera por radio de cuando hay partido del equipo de sus amores.

“Escucho una emisora que dice el día y horario que juega Boca, porque es un sentimiento que se tiene por el club, no tengo el Pack Fútbol por lo tanto sigo por radio, sino voy a un local a ver en pantalla grande y llevo mi guitarra para hacer música con unos amigos que nos juntamos en el lugar”, describió.

La devoción que tiene por 'El Diego' sigue intacta, lo destacó como el mejor jugador del mundo al igual que Lionel Messi. Aunque no pudo conocer la cancha de Boca, Pedro dijo que asistió al Monumental para ver exclusivamente al ídolo xeneize cuando vestía la camiseta del Bicho de La Paternal. En 1980 se enfrentó River ante Argentinos y con un doblete del 10 la visita ganó el partido 2-0 y todo el público presente aplaudió al Pelusa.

“Maradona es lo máximo, a los que puedo le hablo de él, de sus jugadas y sus goles. Era excepcional, ahora tenemos a Messi y seguramente más adelante va a venir un nuevo Maradona porque Argentina siempre tiene buenos jugadores”, analizó Pedro.

En cuanto a su trabajo cotidiano expresó que es difícil, se puede lastimar por ejemplo con vidrios pero lo hace con mucho cuidado. Se conoce de punta a punta la ciudad y en su andar siempre hay gente que lo saluda porque va con la casaca de Boca y hay ocasiones que se dan las chicanas con los se River.

En el carrito, idealmente preparado para su trabajo e incluso con los colores azul y oro, colocó el escudo del club y así recorre cada día, sonriente en todo momento.

Pedro dedica su tiempo al reciclaje y se ve entusiasta de que en algún momento pueda volver a la ciudad de Buenos Aires e ingresar al estadio de su amado Boca para ver un partido.