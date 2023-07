Turistas se quedaron sin dinero y elementos de trabajos al ser víctimas de un robo en Garupá

martes 25 de julio de 2023 | 12:43hs.

Una pareja de turistas está viviendo días de desesperación y preocupación, al ser víctimas de un robo el pasado 15 de julio en Garupá, donde los delincuentes les sacaron elementos de trabajo y documentaciones personales.

Se trata de Sami (36) y Jana, oriundos de Siria y República Checa respectivamente. Quienes denunciaron ante la Policía de Misiones de haber sufrido un robo mientras estaban en un evento en una quinta conocida como "Mamachela".

En la denuncia, los viajeros mencionaron que al llegar vieron que había un hombre que era el que se encargaba del estacionamiento.

Este último, según la denuncia, indicó a Sami que estacione en una zona que tenía poca visibilidad. Luego, horas después de haber llegado al lugar, los propietarios de la camioneta regresaron a su vehículo y fue dónde advirtieron lo peor.

Encontraron su rodado con una de las ventanas extraída, que fue utilizada para abrir la puerta. En tanto, se dieron cuenta que les faltaba una notebook, un drone, una cámara de fotografía, y otros elementos de trabajo.

Asimismo, el o los delincuentes también se llevaron la billetera del denunciante que contenía tarjetas extranjeras, documentos de identidad y dinero en efectivo.

"Prácticamente nos robaron todo lo que podemos usar para sobrevivir, porque trabajamos haciendo diseños en la computadora, y sin tarjetas no podemos sacar más plata", expresó Sami a El Territorio, agregando que "ahora esperamos que la policía nos ayude, pero lamentablemente no llegaron a nada".

Por último, dijo que "unos viajeros nos ayudaron para comprar alimentos para unos días, pero no es suficiente, porque también me robaron los documentos y ya no podemos seguir el viaje".

Por el momento no hay sospechosos por la autoría del delito.