Misiones ponderó la eliminación de las retenciones a forestoindustria y tabaco

martes 25 de julio de 2023 | 6:00hs.

Frente al campo, en el marco de la tradicional Exposición Rural en Palermo, el ministro de Economía Sergio Massa anunció la eliminación de las retenciones a todas las economías regionales. Como un guiño hacia un sector que demanda soluciones de fondo, el precandidato presidencial aseguró que la nueva disposición comenzará a funcionar desde el 1º de septiembre. También allí, habló sobre el paquete de medidas, entre las que se destacó la suba del dólar diferencial para el agro a $340 hasta el 31 de agosto.



Entre las economías regionales que aún debían pagar retenciones se encuentra el maní, vino, arroz, cáscaras de cítricos, tabaco y la industria forestal. Estas dos últimas repercuten de lleno en Misiones.



Uno de los referentes que venía trabajando para la eliminación de las retenciones en las economías regionales era el propio gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad. “Lo que trabajé insistentemente todos estos años hoy se hizo realidad: cero retenciones para las industrias regionales de Misiones”, manifestó a El Territorio, destacando las nuevas medidas.



Asimismo, añadió: “Té, tabaco, yerba, madera. Eso es política de Estado y compromiso con lo que vamos sembrando. Seriedad, sin vulgaridad y con firmeza. Mandato misionero cumplido”.



Además, ponderó la suba del dólar agro a $340 “para exportación de nuestras economías regionales”.



De la misma manera, desde el sector forestal provincial, aseguraron que se trata de una medida muy esperada, no sólo por lo que significa para la competitividad, sino porque viene para quedarse y no es un paliativo. La necesidad de previsibilidad y certidumbre respecto al funcionamiento económico de los próximos meses era uno de los pedidos por parte de la industria en su conjunto que comienza a vislumbrar mejores condiciones a partir de este anuncio.



En medio del debate

El anuncio se dio en el contexto del debate de precandidatos que se realizó en la Expo Rural, donde también participaron Javier Milei, de la Libertad Avanza, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC) y Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País. Allí, Massa instó al sector agropecuario a considerar las “medidas transitorias” que el Gobierno debe tomar, teniendo en cuenta la coyuntura, marcada por los condicionamientos que el programa con el Fondo Monetario Internacional y la sequía le imponen a la economía argentina.



“Ninguno de ustedes puede desconocer el momento que el programa con el Fondo y la sequía le imponen a la economía argentina y que exige que el trabajo que venimos haciendo de medidas de contexto tengan que ver con cuidar la estabilidad macroeconómica argentina y cuidar al sector productivo, un sector tan importante. El desafío es ver cómo a este motor principal que tiene nuestra economía, que es el sector agropecuario, lo acompañamos con otros motores que alivianen la carga de la atracción que representa para la economía del sector, y que permitan que el desarrollo sea equilibrado, que la carga impositiva sea equilibrada, sin prejuicios, sin dogmas”, afirmó.



Asimismo, sostuvo que es fundamental que el Congreso argentino sancione la Ley de Agroindustria.



“No son 200 economías regionales como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones; hasta el 30 de agosto quedan sólo 6, y a partir del 1º de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retención”, dijo Massa en referencia a los dichos de los otros precandidatos que lo habían antecedido.



Al tiempo que adujo: “Creo en el campo argentino como uno de los motores del crecimiento económico de la Argentina. Voy a trabajar como presidente para que ocupemos cada vez más lugar en los mercados alimentarios del mundo, para que tengamos valor agregado en nuestro campo, para aumentar el nivel de inversión que hoy ya pusimos en marcha en materia de conectividad rural porque el campo necesita tecnología. Voy a trabajar para seguir aumentando las inversiones en materia de riego para que la próxima vez que nos toque enfrentar una sequía no estemos frente a la dificultad de que el clima nos pone una barrera definitiva”.



En Misiones

La industria forestal y tabacalera son dos de las economías regionales que seguían sufriendo las consecuencias de la aplicación de retenciones. En este sentido, la noticia dada a conocer por el gobierno nacional ayer fue bien recibida y con expectativas en la provincia de Misiones.



Hace tiempo ya, el sector forestal de todo el país venía sosteniendo el pedido de eliminar este concepto debido a que iban quedando sin margen de rentabilidad, por el retraso cambiario y la caída de los precios internacionales.



Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) expresó a este matutino que “es importante porque es una medida que ya queda a futuro, lo que es distinto al dólar agro que es una cuestión circunstancial y momentánea”.



“Con esto vamos a tener una competitividad de un 4,5 por ciento más alta que antes, entonces es muy importante”, aseguró.



Indicó que sigue habiendo cosas por mejorar, pero “esto es algo que va a quedar. Cuando lo pusieron, creo que en el 2018, fue una noticia que nos preocupó y ahora nos alienta”.



De la misma manera, Abel Gauto Fechner, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) remarcó que “es una muy buena noticia como también lo es que el dólar regional vaya de $300 a $340. Quisiéramos que sea ya, pero está bien igual”.



“Permite organizarse mejor al no ser un paliativo y sí una medida que ya queda, dando más competitividad y previsión”, agregó.



En tanto, Guillermo Fachinello, titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM) coincidió en que si bien “aún estamos viendo” de qué se trata, “es lo que pedimos siempre”.



Por el lado del tabaco, Jorge Kappaun, presidente de la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM), expresó: “es una buena noticia para el sector”. Fue en sintonía con lo que manifestó también el ministro del Agro misionero, Facundo López Sartori, quien aseveró que “más de 10 mil familias tabacaleras serían beneficiadas por el quite de las retenciones al agro”.

Aranceles al campo

Fue en 2018, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuando se volvieron a aplicar las retenciones - es decir, los impuestos o aranceles a la exportación en Argentina - a las economías regionales. En ese momento, fue anunciado como un aporte de quienes “tienen más capacidades de contribuir”.



“Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar. Pero les tengo que pedir que entiendan, que es una emergencia y necesitamos de su aporte”, explicó el entonces presidente. Más tarde, comenzaría a haber una importante reducción y quita de retenciones de distintos productos del campo argentino. El anuncio de ayer elimina



por completo las retenciones a los productos de economías regionales, puntualmente a los últimos seis que seguían tributando este concepto.