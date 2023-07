Se despidió de la mejor manera y piensa en la Copa

martes 25 de julio de 2023 | 6:01hs.

Tras obtener la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina contra Barracas Central, Boca le ganó 2-1 al Newell’s de Gabriel Heinze, por la fecha 26 de la Liga Profesional y cerró el certamen como local, solamente le queda cerrar el campeonato el fin de semana ante Independiente.



Valentín Barco y Cristian Medina fueron los autores de los goles del dueño de casa. Descontó Jorge Recalde sobre el final para los rosarinos.



De esta manera, el Xeneize se afianzó en los puestos de copas internacionales para el 2024 y ganó su sexto partido en siete presentaciones, contando todas las competencias.



Luego de 20 minutos sin remates al arco, Valentín Barco desbordó por la izquierda y, con un mitad remate al arco y mitad centro, sorprendió a Lucas Hoyos, quien con un blooper no la pudo sacar y significó el 1-0 para Boca. Sin complicaciones, el Xeneize se fue al descanso en ventaja.



“Intenté tirar el centro, porque Miguel Merentiel siempre me pide que lo tire un poco adelante”, confesó luego del partido el juvenil del Xeneize.



En el inicio del complemento, Boca sacó del medio y no se la dejó tocar a Newell’s hasta que la fue a buscar adentro del arco. Porque Cristian Medina de cabeza, tras un centro perfecto de Barco, puso el 2-0 para el local, que dominó con tranquilidad a partir de esa diferencia en el marcador.



A los 10’ del complemento, se armó la polémica por un gol anulado a Newell’s: en un centro, la jugada terminaba con el tanto de cabeza de Jorge Recalde, pero Fernando Echenique cobró una falta previa de Guillermo Ortiz sobre Nicolás Valentini.



Tras un gran tramo del partido sin sufrir sobresaltos, a los 46’ llegó el descuento de La Lepra gracias a Jorge Recalde, con un potente remate cruzado desde el borde del área.



Fabra perdió la pelota en la salida, Rolón no llegó a cortar y la Lepra descontó.



Sin embargo, no le alcanzó al equipo de Heinze y fue triunfo de Boca, que se afianzó en los puestos de clasificación a las copas internacionales del próximo año.



En la última fecha, al Xeneize le queda visitar a Independiente el sábado a las 17. Por su parte, Newell’s recibirá en Rosario a Talleres el viernes a las 19.



Pero ahora la mira de los dirigidos por Jorge Almirón está puesta en la Copa Libertadores. El miércoles 2 de agosto el Xeneize visitará a Nacional en Montevideo y una semana más tarde definirá la serie de octavos de final en la Bombonera, en lo que será el reencuentro con sus hinchas, que ayer pidieron por el certamen continental.