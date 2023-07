martes 25 de julio de 2023 | 6:01hs.

Germán Portanova, técnico del seleccionado argentino, opinó que lo más “justo” hubiese sido un empate frente a las italianas, que se impusieron 1-0 en el minuto 87 del partido correspondiente a la primera fecha del grupo G del Mundial Femenino 2023.



“Sentimos que fuimos competitivos. Siento de todo un poco, a mi entender lo más justo era un empate”, expresó Portanova en la conferencia de prensa.



“Nos vamos conformes, tristes por el resultado final pero en el fútbol se puede perder yendo a buscar, presionando alto. No pudimos mantenerlo sobre el final. Hubo mérito del centro y el cabezazo (de Girelli). Un detalle hizo que perdamos 1-0 pero estoy tranquilo con mis jugadoras porque dejaron todo”, aseguró el entrenador.



“Nosotros no podemos hacer un partido palo por palo porque pasa lo que pasó en los últimos minutos y beneficia al más veloz. Iniciamos un partido inteligente, con bloques y presión alta, pero el cansancio del partido hizo que nos metiéramos atrás sobre el final”, agregó.



Para el DT argentino, el partido “iba saliendo con toques sin miedo y desde nuestro lugar logramos que Italia tire la pelota. Hubo momentos. Antes del partido les dije a las jugadoras que se divirtieran y jugaran tranquilas. Lo hicieron”.



Portanova recalcó que “para nosotros ganar es protagonizar el juego y por momentos lo hicimos. En el fútbol muchas veces se pierde y alguna se gana. Sabíamos que podía venir un traspié pero vinimos a jugar un Mundial, no un partido”.



El técnico insistió en que “hay que dar vuelta de página y pensar en Sudáfrica”, el rival del segundo partido de la fase de grupos para Argentina, que será el jueves a las 21 en Dunedin.



La misionera Yamila Rodríguez ingresó a los 31’ del complemento en reemplazo de Romina Núñez, en lo que fue su primer partido en una Copa del Mundo.



En el otro partido del grupo, Suecia había derrotado el domingo a la madrugada a Sudáfrica por 2-1.