El campeón salvó la corona sobre la hora

lunes 24 de julio de 2023 | 6:01hs.

Luego de haberse coronado campeón de la Liga Profesional con dos fechas de anticipación, River visitó a Rosario Central, por la fecha 26 del certamen en el Gigante de Arroyito. El equipo de Martín Demichelis necesitaba volver al triunfo tras el traspié en la Copa Argentina con un equipo mayormente suplente y si bien no pudo quedarse con los tres puntos, rescató un empate 3-3 sobre la hora.



No tardó en notarse la diferencia de un River titular con el de suplentes que paró Martín Demichelis para visitar a Rosario Central. No existieron las asociaciones a las que nos tiene acostumbrados el campeón de la Liga Profesional y el Canalla aprovechó las falencias en el fondo para inquietar a Ezequiel Centurión.



A los 20 minutos, llegó la apertura del marcador por parte del local. Ignacio Malcorra puso a correr por la izquierda a Jaminton Campaz, quien tiró de primera el centro rasante al medio para Alejo Véliz. El nueve entró por el medio y la mandó a guardar.



La más clara para la visita fue una jugada de Salomón Rondón: se generó bien el espacio y pateó, pero Jorge Broun le achicó bien el arco y tapó el remate con su brazo izquierdo.



Para el complemento, River salió con otra actitud y llegó a la igualdad gracias a Salomón Rondón, quien empujó un pase al medio desde la derecha de Pablo Solari.



Sin embargo, una distracción en el fondo del Millonario le devolvió la ventaja a Central: lateral rápido de Campaz para Malcorra, quien tiró el centro y Véliz se barrió para empujarla al fondo de la red y poner el 2-1.



Cinco minutos más tarde, River reaccionó y volvió a empatar el resultado: Solari capturó una pelota dentro del área y le rompió el arco a Broun para poner el 2-2.



Pero Central fue por más y nuevamente se puso arriba en el marcador con un golazo: asistencia de taco de Gino Infantino para Luciano Ferreyra, quien cruzó su remate y puso el 3-2.



Parecía que los tres puntos quedarían en Rosario, pero en la última jugada, a los 52' del segundo tiempo, fue Solari quien entró por el segundo palo y la mandó a guardar tras un gran centro de Enzo Díaz para el 3-3 final.



El campeón del fútbol argentino rescató un empate en la última jugada en un reducto muy complicado, aunque después de consagrarse no pudo somar de a tres si se le suma la derrota entre semana por Copa Argentina.



River cerrará el campeonato en casa, el viernes desde las 21.30 ante Racing en el clásico.



Central, por su parte, también jugará el viernes, pero a partir de las 19 y en Córdoba, donde visitará a Belgrano por la 27° y última fecha del campeonato de Primera División.