El bádminton tuvo su encuentro de jóvenes de la región en Posadas

lunes 24 de julio de 2023 | 6:01hs.

Este fin de semana se desarrolló el primer encuentro regional de jóvenes del Litoral de Bádminton en la ciudad de Posadas.



El evento reunió a más de 60 competidores de cinco provincias -Entre Ríos no pudo asistir- .



Fueron tres días de actividad plena en los polideportivos Ernesto ‘Finito’ Gehrmann y municipal de Itaembé Miní en las categorías sub 11, 13, 15 y 17 (dobles y singles).



Cabe destacar que la mayor parte de jugadores fueron locales. Uno de los organizadores del evento, Jean Pierre Ferran, remarcó que el evento gana terreno en la provincia, a pesar de no contar con una infraestructura propia y de la pandemia que retrasó el crecimiento.



“Fue un evento netamente gratuito que sirvió para que los chicos intercambien conocimientos en cuanto a jugadas y técnicas”, remarcó Jean, en diálogo con El Territorio.



¿De qué se trata?

El bádminton es un deporte de raqueta que consiste en que los jugadores tienen que golpear la pluma con sus raquetas para que esta cruce la pista por encima de la red y caiga en la pista de los oponentes.



Puede ser practicado por todo tipo de personas, sin distinción de sexo o edad. Es un juego de movimiento continuo que potencia la resistencia, la elasticidad y los cambios de ritmo.