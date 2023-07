Agenda cotidiana del fin de semana

sábado 22 de julio de 2023 | 11:30hs.

Música

Amigos & tambores. Hoy a las 21.30 show de la murga La Curamales con invitados de lujo, para festejar el Día del Amigo a puro repique. En el Galpón de la Murga (Pedro Méndez 2260). Más info en IG @lacuramales





Folclore. La Guitarreada, el trío que supo salir revelación del Festival de la Música del Litoral, se presenta mañana a las 22.30 en el Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950). Entrada libre y gratuita.









La Delio. Con un show que promete vibrar al ritmo de la mejor cumbia latina, La Delio Valdéz vuelve a Posadas. Será este domingo en Maipú 2260. Entradas a la venta vía web y en Piturro.





Trap. En el marco del Festival Misiones Vibra, el sábado 29 desde las 19 en el Parque La Cantera de la Costanera Sur de Posadas, concierto gratuito de Rusherking y FMK.







Cumbia. A puro baile y fiesta con una previ a cargo de Flavio Bogado, Los Totora se presentan el sábado 29 de julio en Umma.



Karina. La Princesira se presentará el viernes 4 de agosto en Posadas para revivir sus grandes éxitos y sus nuevas canciones. En Umma (Maipú 2260). Entradas a la venta en boletería del local y vía web.







Muestras

Humano. La muestra El maravilloso mundo del cuerpo humano”, una experiencia de aprendizaje interactivo, se puede visitar hasta septiembre en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. Horario de vaciones, de 15 a 18.45; entrada gratuita.



Figura. En el Museo Areco (Paseo Bosetti) se puede visitar la muestra Lenguaje de la figura, de Karina Sureda y Anahí González; son grabados, dibujo y pintura. Hasta el 30 de julio.



Interactiva. En el Espacio Multicutural del cuarto tramo de la Costanera, se puede visitar la muestra itinerante e interactiva HQ Cuentos de esta selva, acerca de la vida y obra del escritor. Gratuito.



Teatro

Gurises. El Festival Gurises al Teatro sigue hasta hoy en el Cidade (Belgrano y General Paz). Funciones todos los días a las 18, y desde las 17, es la previa con juegos, maquillaje, pelotero y animación. Programa completo en las redes de Agua de Río.



Astronauta. El sábado a las 21 en Espacio Base (Rademacher 5324) sale a escena Astronauta, una obra de Laura Abián con dirección de Julia Barrandeguy y actúa Laura Curti. Anticipadas al 376 4-510101, hay promo para los amigos.



Comedia. Más Liviano que el aire, la obra misionera inspirada en el texto de Federico Jeanmaire, vuelve con nueva función, el domingo a las 20 en el Centro Cultural Cidade (Belgrano y General Paz). Anticipadas al 3764 834060 / 3764 634763.



Eventos

Biblioteca. La Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069) planeó una agenda entretenida y variada en vacaciones. Hoy a las 17, las actividades cierran con un ciclo de Cine Infantil gratuito.



Terror. Este fin de semana el evento “Terror sin Escape”, se despide Posadas. Entradas generales $1000, menores de diez años no abonan. Hoy y mañana, de 16 a 23, en el Club Tokio (Félix de Azara y Belgrano). Podrán visitar las habitaciones del Exorcista y La Monja, Freddy Krueger, IT, Vecna y The Last of Us, entre otros.



Coleccionistas. El domingo de 16 a 21 en el Espacio Multicultural del cuarto tramo de la Costanera tendrá lugar la 9ª edición de la Exposición Coleccionistas y Modelistas. Una muestra de modelismo, militaria, pastilleros PEZ, vehículos, figuras de animé, antigüedades y mucho más; organiza la Asociación de Coleccionistas y Modelistas Posadas. Entrada gratuita.



Madera. El artesano y escultor Marcelo Ferreira presenta la XVI Muestra de Piezas Exóticas en Madera Nativa, hasta el 31 de julio en su taller del barrio El Porvenir. Información al 376 4-685625.



Parque. Hasta el domingo en el Parque del Conocimiento, todos los días hay actividades variadas y gratuitas para los chicos y las familias en vacaciones. Programa completo en parquedelconocimiento.com.



Festival. Hoy, desde las 18, en la Casa Paraguaya tendrá lugar el 19º Festival Folclórico “Mi tierra roja”, que busca nuevos valores en canto, música y danza de la región. Cada velada cierra con un gran show. Informes al 376 4-838021.



Peña Soñada. El colectivo Soñadores lanzó una nueva peña festiva para el 5 de agosto. En el evento participarán La Eulogia Folk, Sonido Ancestral,Rocío Araujo y Los Encina Cuera. Además, la danza se hará presente de la mano de la Escuela de Danzas Nativas Ecos de Tradición. La cita es en la Peña Itapúa (Buenos Aires, entra La Rioja y Entre Ríos), desde las 22. Anticipadas al WhatsApp 376 4-107713.



Warung Tour. El primer encuentro de Warung Beach en Argentina será en la playa Costa Sur. El gran evento trae a reconocidos artístas de la música electrónica como Mariano Mellino, Kevin Di Serna, Albuquerque DJ, Nicolás Ruíz, y Tina Ormart. La cita es el 19 de agosto en el balneario Costa Sur. Entradas al 3751-605969.