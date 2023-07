Conflicto en Camioneros afectaría la distribución de cerveza en la provincia

sábado 22 de julio de 2023 | 13:00hs.

De manera sorpresiva, en la mañana de este sábado, comenzó un paro de camioneros de la empresa Total Distribuciones que afectó a muchos comercios del interior provincia ya que han quedado sin mercadería y bebidas que distribuye la empresa.

De acuerdo a averiguaciones realizadas por El Territorio el conflicto se debe a la invasión de cervezas a la provincia que llegan por fuera de la empresa a precios mucho menores y por esa causa se ve afectada en las ventas. Una de las fuentes consultadas por este medio dijo: "los camioneros estamos firmes en esta postura, no vamos a levantar el paro hasta que se solucione esa invasión de camiones por fuera de la empresa que ingresan a la provincia de manera directa de Buenos Aires y debido a eso prácticamente no trabajamos por la escasa venta que hay".

"El lunes estaría llegando gente de recursos humanos de cervecería de Buenos Aires y si no traen solución vamos a cortar los ingresos a la provincia y no vamos a permitir que entre un solo camión con cerveza no afectando al tránsito general", indicó la misma fuente.

Los choferes realizan el paro frente a la conocida empresa en los puntos de venta de toda la provincia entre los que está Posadas, Andresito, Iguazú, Oberá, entre otros.

Los precios de los productos que llegan por fuera de la empresa tienen diferencia de aproximadamente un 15 o 20 por ciento respecto a los que expende la distribuidora.