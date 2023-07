Una ex jugadora y capitana de Las Leonas estará en el Bailando 2023

viernes 21 de julio de 2023 | 6:01hs.

El Bailando de Marcelo Tinelli va tomando forma para su estreno en la pantalla del canal América y en las últimas horas se confirmó que el deporte tendrá una nueva embajadora: Noel Barrionuevo, ex capitana de Las Leonas, será parte del show de la televisión argentina.

La ex defensora se suma a Brian Sarmiento como los deportistas que estarán en el staff del programa de Tinelli, cuyo estreno en la pantalla está pautado para fines de agosto.

Es toda una novedad que Barrionuevo ingrese al reality, porque será la primera Leona en participar de un programa de TV de esta índole.

Por eso, ella misma se mostró sorprendida por el paso que está dando en su vida y contó: “Es raro... no me lo esperaba. Yo estaba haciendo cosas con el hockey, pero bueno, me llamaron, me preguntaron si tenía ganas de estar y bueno, acá estoy”.

Al momento de contar cómo fue la comunicación que la convenció para sumarse al Bailando, señaló: “No conozco, no soy del ambiente ni nada, pero me dijeron que querían que esté, así que me tomé unos días para pensarlo y evaluarlo. Lo charlé con mi familia y dije que si. No sé con que me voy a encontrar, no conozco nada”.