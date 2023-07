Antonio Latreccino presentó su libro del Gurí Guazú

jueves 20 de julio de 2023 | 21:54hs.

El dibujante y caricaturista Antonio “Latre” Latreccino presentó hoy su libro que recopila el último año del Gurí Guazú, historieta que lleva varias décadas publicándose en El Territorio.

La presentación se realizó en Animal Word con la presencia de amigos, familiares y colegas que acompañaron al dibujante “el libro resume el último año de la clásica historieta que salieron en El diario El Territorio”.

“Esto es un compilado, del último año, algunas historietas que no se publicaron y la mayoría se publicaron. Resolvimos hacer un libro, la idea era que quede porque los diarios, viste como es el diario lo lees hoy, mañana es viejo y en la web también pasa desaparece y el librito lo va a mantener en las casas dentro de 10 años, alguien lo va a encontrar y va a decir mirá esto se publicó en El Territorio. El formato libro queda para la historia”, contó.

“Como todo libro tiene una historia, como decía el papá de Simpson, ‘esta moneda tiene una historia’. El contenido, bueno, es del último año, eso lo dije y el formato tiene una historia, porque yo lo había hecho en un formato más grande, pero el diagramador se equivocó y hizo más chiquito", confesó entre risas y agregó "así que hoy tenemos un libro tipo Hora Cero, te acordás cuando éramos pequeños y bueno, yo tengo un par de Hora Cero, de cuando era chico y lo medí y teníamos tamaño entonces quedó de ese tamaño, lindo piola. Me costó mucho, pero mucha gente apoyó con publicidad porque si no, no salía”.

Al recordar su historia, Latre, que lleva más de cuatro décadas dibujando los personajes de Misiones, recordó “yo empecé a dibujar en el 77, en lo que era Canal 12. Después fui al diario, cuando estaba sobre La Rioja, me encontré con Edelman, que era el jefe de redacción, y llevé los dibujos. Al principio era una cosa infantil, pero entonces un día dije, ‘no, no, Vamos a la marcha de los días, vamos a dibujar’. El primero que dibujé en la marcha fue un ministro de la dictadura. El segundo fue Monseñor Kemerer. Después hice muchas ilustraciones, tapas de la revista de los domingos, siguieron las historietas”.

Al recordar una anécdota de su profesión recordó: “Un día lo dibuje a Ramón Ayala con una guitarra toda pinchada, cuando Ramón estaba en su mejor momento. Claro. Era una sátira de Ramón. Un día llegué a mi casa y estaba Ramón Ayala, en mi casa. Me dijo de todo, de todo. Yo le dije, bueno, perdóneme, le digo si lo agravé, le pido perdón. Y después, de charlar un rato me mira y me dice ‘la palabra mágica para mí es perdóname’ y con eso se calmó y se fue. Yo que recién empezaba le decía a mi familia, vino Ramón a putearme. No importa, pero vino, vino a mi casa, Ramón Ayala. Yo era chico, lo escuchaba. Cuando le dije a mi mamá, no podía creerlo. Me dijo “que lastima que no estaba, y yo decía para adentro, ‘qué suerte, porque lo vino a putear a tu hijo’. Esa fue una anécdota linda, una de las tantas que tiene mi carrera”, contó entre risas.