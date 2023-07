Estados Unidos interesado en el despliegue de Misiones en economía del conocimiento

miércoles 19 de julio de 2023 | 15:54hs.

En el marco de la entrega de 53 camiones para los distintos municipios, el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez dio detalles de la próxima visita del embajador de Estados Unidos Marc Robert Stanley a Misiones. “El embajador irá a la universidad, ir al Silicon, también ir al Gognea, donde tenemos nuestro equipo de trabajo policial con la otra fuerza de seguridad, cuyo auspicio, promoción y también tarea de provisión de ciertos insumos y logística ha dado la Embajada de Estados Unidos, vehículos, equipamiento. Y al otro día tiene una agenda de desayuno con los ex-becarios que promociona la Embajada de Estados Unidos en viajes a Estados Unidos. Y luego tiene otra actividad más con Lalo Stelato y posteriormente se va para Iguazú con su comitiva”, adelantó el ministro en declaraciones con los medios.

“Es una visita que tenía pendiente de realizar ya, y se concreta en el día de mañana. Nosotros tenemos excelente vínculo, está muy interesado el embajador en conocer todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento desarrollada por la provincia de Misiones, así que estará gustoso él y su comitiva de visitar el Silicon el día de mañana. También estará con el futuro gobernador, con Hugo Passalacqua en la legislatura y con el gobernador, con Oscar Herrera Ahuad, por la mañana. Luego tenemos un almuerzo que creo que va a ir el gobernador. También estará visitando el Gognea, donde ustedes saben trabaja tanto la policía como el resto de las fuerzas de seguridad que están en la provincia. Es un equipo que tiene como objetivo el combatir el narcotráfico, pero en un nivel un poco más elevado que un kiosco o un cargamento con muy buenos resultados”, agregó. Sobre la posibilidad que planteó un ministro de Paraguay sobre hacer un muro entre Argentina y Paraguay, Pérez, afirmó: “Qué disparate. Una ocurrencia bastante insólita”, dijo con una sonrisa.

Consultado sobre cómo están trabajando en plenas vacaciones de invierno, el ministro dijo “Ustedes han visto que es intenso, siempre llamando a la reflexión y al entendimiento de aquel que sale a la ruta que está conduciendo una máquina que es peligrosa que es un vehículo y que tiene que hacerlo como marcan las normas de tránsito no solamente respetando los límites de velocidad sino también estando atento a las señales de tránsito estando atento al volante. Hay ciertas cuestiones como el celular que es un extremo, pero hay otras cuestiones que distraen en la conducción y ese segundo puede ser fatal”.

Sobre el uso de la tecnología para aplicar multas el ministro afirmó “la tecnología en el mundo se utiliza para corregir, sancionar, pero fundamentalmente prevenir, que es lo que se busca, aquellas imprudencias o aquellas violaciones a las normas, sean de tránsito, sean del código penal, sean a las normas en general, que permiten la convivencia pacífica y la convivencia adecuada de una sociedad. A todos nos gusta vivir en paz, tranquilidad, y para eso lo fundamental es respetar al otro, para eso se hacen las normas. Y la tecnología en el mundo se utiliza para eso, y para ese fin nosotros debemos invertir, capacitar y utilizar la tecnología”.

“Se está aplicando en algunos casos la tecnología para el semáforo en rojo. Que hemos llegado al insólito de plantear que no estaba avisado que había una tecnología si está el semáforo en rojo, el semáforo en rojo es para que no se pase. Bueno, no debería utilizarse, pero se utiliza porque la gente viola esas normas de tránsito. Entonces, las cámaras de seguridad que nosotros vemos en las ciudades se utilizan porque existen hechos y como existen hechos nosotros”, agregó.

“Tenemos que estar constantemente, nosotros me refiero a la sociedad, invirtiendo para poder estar a la altura de la circunstancia haciendo prevención y eventualmente resolviendo conflictos. La VTV es una obligación que marca una norma que es la Ley Nacional de Tránsito. Y además aquel que no realiza el trámite, también se le está haciendo un favor, porque si tiene un hecho vial, un siniestro, el seguro no le va a cubrir. Y también a la víctima, porque el seguro obligatorio en la Argentina se estableció más mirando, focalizándose en las víctimas de tránsito, que en el propio accidentado, en el propio conductor o propietario del vehículo. Entonces, todo eso tiene que ver con las normas, y las normas tienen un porqué, y ese porqué tenemos que tratar de respetarlo entre todos, utilizando tecnología y fundamentalmente conciencia haciéndolo”, indicó.

Los rodados entregados

Los modernos rodados serán utilizados para trabajos de mantenimiento de calles y caminos rurales. Hoy se entregaron 5 y progresivamente se hará lo propio con el resto de las unidades.

Dando continuidad al trabajo de impulsar el desarrollo y mejorar las infraestructuras municipales, el Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, encabezó hoy la entrega de camiones a cinco municipios de la provincia. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el parque vial de las localidades beneficiadas y proporcionar herramientas esenciales para el desarrollo económico y social de la región.

En la Costanera de #Posadas, el gobernador @herrerayflia encabezó la entrega de camiones volcadores a los municipios de San Antonio, Mártires, General Urquiza, Colonia Guaraní y Gobernador Roca en el marco del Programa Provincial de Equipamiento vial y Transformación Digital. pic.twitter.com/uLnMnJNEiy — Gobierno de Misiones (@gobmisiones) July 19, 2023

Herrera Ahuad resaltó la importancia de esta medida impulsada por el Gobierno de Misiones para las comunidades más pequeñas, independientemente de su tamaño poblacional. El enfoque se centra en garantizar que las oportunidades de desarrollo lleguen a todas las áreas del territorio provincial.