Carolina Altamirano Semchuk, la coleccionista misionera de Barbies

miércoles 19 de julio de 2023 | 12:30hs.

La película de “Barbie” es una de las cintas más esperadas del 2023, ya que el largometraje que se estrena es una versión live-action sobre la famosa muñeca que fue creada en 1959 por la empresa de juguetes Mattel. Por ello, todo lo relacionado con el largometraje está causando mucha sensación entre los amantes de la muñeca. La película es protagonizada por Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken), y dirigida por Greta Gerwig.

En la provincia de Misiones Carolina Altamirano Semchuk, es una de las mayores coleccionistas y dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7: “Es difícil decir cuántas tengo porque están divididas en varias categorías, en cajas cerradas tengo alrededor de 350, unas 500 más abiertas en sus empaques originales y después miles de accesorios entre casitas, autos, ropa, zapatitos, etcétera”.

“El tema de los coleccionistas es muy amplio y se colecciona de todo, es una realidad y en mi caso yo empecé aproximadamente hace 13 o14 años como coleccionista. Mi infancia se basó prácticamente en el juego con la muñeca Barbie, yo soy una de las niñas de los 90 que fue cuando era el boom acá, aparte teníamos la posibilidad de comprarlas porque son norteamericanas pero la fábrica ensambladora estaba acá, que en esa categoría son unas de las más preciadas en este momento de conseguir”, acentuó.

En ese sentido, Carolina recordó que la muñeca corresponde a la industria Mattel que tenía varias empresas en Sudamérica en donde ensamblaban y tenían la matricería de las muñecas, “de las que tengo y se encuentran dentro de sus cajas no se pueden tocar pero hay distintos niveles de coleccionistas, a mí particularmente me gusta la muñeca en caja con su empaque original por una cuestión de estética y de cuidado. Además ese valor es mucho más para el mercado, porque después si llegado el caso yo quiero revender mi colección tiene otro precio”.

“En este momento por una cuestión de lugar, porque me mudé hace relativamente poco, las tengo en un depósito con alarma bajo llave porque no las pude llevar a mi casa porque no tiene las medidas de seguridad necesarias y llegado al caso que me pidan de ser exhibidas se necesita un lugar especial con ciertas características de seguridad principalmente porque las tocan y nosotros los coleccionistas somos cuidadosos de alguna manera nuestra colección”, indicó.

La Barbie Tropical de 1985

La misionera mencionó que una de sus muñecas favoritas, por una cuestión de valor sentimental, es la Barbie Tropical de 1985 “porque fue la primera que tuve cuando yo era chica, entonces por una cuestión de sentimientos, donde la encuentro, la compro, es un vicio. Después tengo la muñeca Argentina que es la Barbie Felices Fiestas de 1991, que son mis preferidas. En cuanto a nivel económico hay algunas que son bastante caras porque se dividen por etiquetas y en mi caso, una de las cosas más caras que tengo en mi colección no es una Barbie justamente, sino que es un tapado que está dentro de uno de los catálogos que debe estar rondando los 4000 dólares, que apareció en 1969”

“Ahora tengo tres hijas y cada una tiene la posibilidad de elegir a lo que quiere jugar: a la mayor es a la que le gustaba un poco las barbies pero no jugaba con las muñecas sino que catalogaba las cosas, la del medio ama los Ponys y tiene un montón y a la más chica le gustan las Barbies y tiene las suyas de juguetes y sabe que las mías son de colección y no se tocan”, remarcó.

Finalmente como reflexión dijo que las Barbies siempre sirvieron de inspiración a abrir la cabeza para ser lo que uno quiera ser, “mostrando que una mujer podía ser lo que quería ser, Barbie demostró que la mujer realmente se puede empoderar desde el lugar de mujer y ser un montón de cosas. Los estándares de belleza de Barbie incluso con el pasar del tiempo fueron cambiando, hay muñecas que son más altas, más flaquitas, más gorditas, tienen pecas, estrías e incluso en mi caso tengo una con una pierna ortopédica, o sea de buscar desde el género femenino el empoderamiento sin querer ser igual al hombre, simplemente ser una mujer”.

“Con la película estoy súper esperanzada y he leído críticas en la que se hablan de que es una película de culto para personas adultas, para los niños de los 90. En el estreno seguro que algo rosa voy a llevar, en el mundo del coleccionismo creo que somos bastante especiales porque queremos todo lo original cosa que en Argentina no ingresa, entonces estamos medio complicados y un poco lejos de lo que es el boom de la marea rosa que se está haciendo en todos lados”, finalizó.