Mahira: “Aún me falta mucho, pero vamos por buen camino”

miércoles 19 de julio de 2023

Con su séptimo lugar, su mejor marca del año y acompañada por su entrenador, el objetivo de Mahira Bergallo se cumplió en el Mundial de atletismo adaptado. La obereña, de 21 años, compartió con la alegría que la caracteriza sus vivencias en París, lugar que fue sede de la competencia planetaria y que el año que viene albergará a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

“Pude mejorar la marca del año y me voy contenta con haber logrado ese objetivo”, adelantó Mahira que con un lanzamiento de bala de 7,88 metros estuvo entre las mejores ocho del mundo en la categoría F35.

La misionera, presente en los Juegos Paralímpicos de Tokio en el 2022 donde fue 7ªcon 7,76 metros, no pudo mejorar en el Mundial los 8,13 metros, su mejor registro personal, pero consiguió su mejor marca del 2023 en la pista de atletismo del estadio Charléty.

“Clasificar ya fue inesperado porque este año no había tenido buenas marcas, pero al estar convocada me vine con ganas de mejorar la marca del año y la personal, pero pude hacerlo sólo la del año. Igual me voy contenta con haber logrado ese objetivo, aunque no completamente satisfecha porque la idea es seguir mejorando”, destacó sincera desde París antes de embarcar en su vuelo que la trasladó a Ezeiza, Buenos Aires, y de allí hoy se tomará un colectivo para llegar mañana temprano a Oberá.

Claramente estar en la cita con las tops del mundo es un premio a su esfuerzo y la competencia misma hace que la experiencia se sume como aprendizaje en su carrera deportiva. “Estar en el Mundial nos permitió ver un poco más dónde estábamos parados, a dónde queremos seguir yendo y ver en qué trabajar después del viaje”, destacó.

Mañana será la llegada a Oberá y luego de los abrazos con la familia, la misionera ya se enfoca en lo que se viene. “Llego el jueves y calculo que ya el lunes vamos a arrancar a entrenar porque se vienen meses de bastante trabajo. Hay que ver si clasificamos a Chile -a los Juegos Parapanamericanos en noviembre- porque estoy con muchas ganas de estar”.

La contención clave del Chino

En todo momento Mahira habla en plural y esto se debe a que tiene el acompañamiento a sol y sombra de su entrenador Jorge “Chino” Flores quien en esta oportunidad la acompañó en París, fue clave para la contención de Mahira en el Mundial y se cumplió ese deseo enorme de la obereña de tener la presencia del Chino, algo que no se dio en Tokio.

“Que el que Chino haya venido al Mundial es muy importante para mí. Él es mi guía, mi entrenador, el que siempre estuvo, desde el principio y hasta ahora, y el que lo deja todo por nosotros, no sólo por mí, sino por todo el grupo de Oberá”, dijo emocionada la misionera.

Y agregó que “es mi pilar y su acompañamiento en París fue muy importante; aparte verlo ahí en el día de la prueba en la tribuna dándome las indicaciones, re emocionado y contento, valió la pena al 100 por ciento el hecho de que haya podido viajar”.

En cuanto a su disfrute personal con la prueba, Mahira lo describió como de deleite. “Lo disfruté mucho, me divertí cada instante y traté de dar lo mejor y se dio mejorar la marca, así que estoy muy contenta. Ese día también me sentí muy cómoda, todo acompañó”.

La cita tuvo como vencedora a la múltiple campeona, la ucraniana Mariia Pomazan, con un lanzamiento de 12,84 metros. La medalla de plata fue para la china Jun Wang con 10,63 y el bronce para la uzbeka Dilafruzkhon Akhmatkhonova que tuvo un tiro de 8,84 metros.

“Son unas bestias y es un re orgullo competir con ellas. Hay un nivel alto y cada año se va incorporando gente nueva que va levantando la vara y eso hace que uno también tenga que empezar a crecer. Las veo y digo ‘algún día quiero llegar donde están ellas. A mí me falta mucho comparándome con ellas, pero vamos por el camino y vamos a llegar a donde tengamos que llegar. Estoy con muchas ganas de seguir”.