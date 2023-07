Djokovic deberá pagar una multa por destrozar su raqueta

miércoles 19 de julio de 2023 | 6:01hs.

Novak Djokovic se quedó con las ganas de sumar su octavo título en Wimbledon -y el 24° de su carrera en un Grand Slam- y hacer historia una vez más en el All England. Y aunque tras la final que perdió en cinco sets con Carlos Alcaraz, el serbio fue un caballero y reconoció la superioridad en cancha de su vencedor, durante varios pasajes del partido no la pasó bien. En el comienzo del capítulo decisivo, cuando las cosas no salían como él quería, descargó su bronca estrellando su raqueta contra uno de los palos que sostiene la red, por la que recibió un ‘warning’.

Y ayer la organización del torneo le impuso una multa económica de 8 mil dólares (6 mil libras esterlinas). Un monto que se corresponde con esa advertencia.