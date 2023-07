Chef Lucio Marini: “En un plato, la argentinidad está en un puñado de productos de la mejor calidad”

martes 18 de julio de 2023 | 18:15hs.

Referente nacional de la cocina con pesca de río y emprendedor apasionado, en la pandemia Marini comenzó a explorar otros universos culinarios y quedó fascinado con las masas de pizza de fermentación lenta. A comienzos de año, inauguró una pizzería “de estilo napolitano”, Fortis, donde ofrece variedades gourmet con masa madre preparadas con ingredientes orgánicos de cooperativas del Litoral.



-¿Venís de familia dedicada a la gastronomía? ¿Cómo cala en vos, en algún momento de la vida, dedicarte a cocinar para otros?

-No, en mi familia nadie se dedicaba a esto. Pero es cierto que estas pasiones siempre viajan a través de alguien querido, en mi caso mi abuela materna, Florentina Acosta, que vivía con nosotros en casa y era una gran cocinera. ¡Y éramos cinco nietos! Los domingos de pastas eran increíbles. Cuando me levantaba, lo primero que hacía era mojar el pan en una salsa de tomate maravillosa que todavía huelo…. Cuando hacía croquetas, le iba robando de a una (se ríe). En casa siempre había aroma a buena cocina y todo era rico, pero recuerdo especialmente las pastas, la tortilla y el matambre a la leche. Cuánto me gustaría volver a esos tiempos.

Ahora, de adulto, me doy cuenta de que la cocina siempre estuvo rodeándome Soy de un pueblo, Cruz Alta, Córdoba, y el asado acaparaba todas las juntadas. Y en la adolescencia era el que cocinaba en los campamentos y agasajaba a los demás. Me gusta ese folclore de preparar el fuego y aprontar la parrilla para la carne. Pero no me lo tomé en serio hasta 1996, cuando mi mamá me dijo que la hotelería y la gastronomía eran las carreras del futuro. Entonces me fui a estudiar a Rosario, al Instituto Superior de Hotelería y Restaurateur. Mi primera pasantía la hice en el Hotel Internacional Iguazú, en 1997. Ahí terminé de descubrir la cocina y me enamoré.

-¿Y cómo se fue dando tu viraje hacia la exploración de los pescados de río? Hoy en día sos reconocido como un gran referente de este tipo de gastronomía.-En 2014 descubrí una plataforma digital del Ministerio de Producción de Santa Fe que nucleaba a pequeños productores de toda la provincia. Me interesó la movida y fui a conocerlos. Me encantó la sinergia colectiva y la variedad de productos. Comencé a interiorizarme sobre la pesca de río y después conocí a los siete pescadores de la cooperativa “Alto Verde”, que son actualmente mis proveedores.

Por un lado, me di cuenta de que el Litoral tiene una tradición culinaria impresionante, pero también de que ese acervo no llega al resto del país. Además, estaba la cuestión de que en Santa Fe comíamos pescado, pero siempre preparado igual, a la parrilla, empanado o en el clásico chupín. Entonces me pareció interesante llevar este producto a otra escala y explorarlo en otras preparaciones. Llevé a Buenos Aires mis platos y me decían que eran muy interesantes… El prejuicio general es que el pescado de río tiene sabor a barro, pero no es así. Hay maneras de prepararlo para que queden geniales. Es un producto interesantísimo. Ojalá pronto pueda ser comercializado y conocido en toda la Argentina.

-¿Qué tipo de pescados de río podemos consumir en el Litoral?

-En Santa Fe, en Misiones, tenemos la suerte de poder visitar a las pequeñas cooperativas de pescadores y comprar el producto recién salido del río. Eso es extraordinario. Los pescados de río se dividen en dos familias: los de escamas y los de cuero. Entre los primeros, contamos a la boga, el sabalo, el dorado, el dientudo, la tararira… Entre los de cuero, al bagre, el amarillo, el armado, surubí, el patí, el mandubé…

A mí me gusta llevar a la parrilla pescados de escamas, que son menos grasosos. A los que tienen cuero lo reservo para cocciones especiales, más cortas y cuidadas, donde se busca resaltar el sabor del producto.

-Lucio, ¿podrías compartirnos algunos tips para elegir y comprar bien en la pescadería?

-Cuando vamos a comprar pescados de río, siempre tenemos que mirar primero que las agallas estén frescas, bien rojas; si las notamos opacas o grisáseas es porque ese producto está congelándose y descongelándose desde hace días. Las escamas de un pescado fresco son brillantes y bien adheridas al cuerpo, y la carne es firme, no cede a la presión del dedo. Los ojos del pescado fresco deben ser brillantes; la presencia de opacidad o hundimiento es indicio de deterioro.

-¿Y a la hora de cocinar estos pescados, qué sugerencias nos hacés?

-Si vamos a prepararlos asados, siempre poner el pescado con la carne hacia abajo y que la parrilla esté fría, así no se pega a los fierros. En cambio, si queremos hacer un estofado, lo mejor es buscar un pescado con cuero, como el armado, que tenga buena resistencia. Finalmente, si vamos a hacer empanadas, son ideales las variedades con escamas, como la boga o la tararira: carnes blancas, firmes y con gran sabor.

En las provincias del Litoral tenemos una linda cultura de consumo de pescados y se la inculcamos a nuestros hijos desde chiquitos. Les cocinamos milanesas de patí, de boga, bastones de surubí apanados y fritos, filetes de tararira al horno o a la parrilla, empanadas, medallones y hamburguesas de diferentes pescados.

-Los pescados de río, tan identitarios de las gastronomías del Litoral, están prácticamente ausentes en el menú del resto de las provincias argentinas. ¿A qué lo atribuís?

-De a poco se va incrementando, pero es cierto que se consume muchísimo más el pescado de mar, que se comercializar mejor y llega muy bien a todo el territorio nacional. El pescado de río, en cambio, apenas puede consumirse en las fronteras de la provincia que lo produce, porque a los pequeños productores les cuesta mucho, por trabas legislativas y políticas, adquirir permisos del Senasa y hacer frente solos a la inmensa logística que supone el transporte de pescado. Esta es una realidad que vive todo el Litoral.

La otra cara de esto la veo en Buenos Aires cuando voy a cocinar, porque me cuesta conseguir buen pescado de río, fresco, de pesca artesanal. Lo que está a la mano en grandes ciudades proviene de criaderos, que es un muy buen producto, pero no tiene la calidad de lo artesanal.

Como cocinero, mi misión es ser el eslabón entre los pescadores de río, la cocina y el consumidor final. Estamos haciendo fuerza para que este producto sea conocido en toda la Argentina.

-Venís de abrir un local gastronómico en la Ciudad de Santa Fe, pero en las antípodas del pescado… ¡Una pizzería de estilo napolitano! ¿Qué despertó ahora tu interés por este universo tan distinto?

-Antes que nada, soy un fanático de la pizza, y hablando como cocinero, me parece un productor muy lindo para explorar. Las pizzerías de estilo napolitano son tendencia mundial y en Buenos Aires vienen creciendo muchísimo, pero en Santa Fe casi no existía el concepto. Abrimos Fortis hace seis meses en el centro comercial a cielo abierto Puerto Plaza, en Remolcador Meteoro 2760, Ciudad de Santa Fe.

-En Fortis trabajás exclusivamente con las materias primas orgánicas, desde la harina y la albahaca hasta los tomates y la mozzarella. ¿A quién se las comprás? ¿Cómo es ese circuito virtuoso que se alimenta entre cocineros y productores locales?

-Trabajamos con gente que piensa como nosotros, en hacer desde su lugar lo mejor. En Fortis queremos que cada producto resalte. Eso se logra comprando lo de mejor calidad: la harina la traemos del molino cooperativo Campodónico, de Rosario. Los tomates orgánicos, de Mendoza. Toda la verdura de hoja se la compramos a “La verdecita”, una cooperativa de mujeres que hacen cultivo agroecológico. Los chacinados son de Cruz Alta, Córdoba, y la mortadela con nuez y el pepperoni de Cabaña Las Dinas, una empresa de Tandil muy importante. Usamos aceite de oliva Zuelo. Tenemos una muy buena mozzarella y lácteos de Alloa Vanguard, de Cañada Rosquín, Santa Fe. Cada vez que queremos incorporar nuevos sabores, visitamos a estos productores y productoras y probamos hasta encontrar lo que buscamos.

-¿En qué radica lo bueno de una masa de fermentación lenta? ¿Qué diferencia notamos en la pizza que vamos a comer?

-A la masa de fermentación lenta la trabajamos durante 48 horas. La diferencia con una masa convencional es que sabe más aireada y sutil. No cae pesada y se digiere mejor.

-¿Cuál es el secreto de una gran pizza argentina?

- El gran secreto está en el uso de pocos productos indispensables: una buena masa acompañada de una muy buena mozzarella y tomates de calidad. La terminás con aceite de oliva extravirgen y orégano fresco. Esto nos identifica, ahí está el punto de la argentinidad.

-¿Qué otros proyectos tenés para este 2023?

-Mi sueño es abrir otro local: un restaurante donde pueda compartir una cocina moderna y bien litoraleña: nuestros pescados de río y otras carnes, el arroz, las frutillas, la miel Cordón Verde, todo lo maravilloso que tiene Santa Fe para ofrecer.