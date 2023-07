Productores ganaderos prevén aumentos del 40% en la carne para el mes de octubre

martes 18 de julio de 2023 | 17:37hs.

Luego de un ciclo de abundante oferta de carne en medio de las sequías provocadas por el fenómeno de “la niña”, el sector ganadero prevé un aumento del 40% en la carne para el mes de octubre, mientras se espera que las precipitaciones de “el niño” ayuden a la recuperación del pasto en los campos. Desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes aseguraron que habrá retención del ganado para aprovechar la restitución del pasto.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, el productor ganadero Roberto Comparin, señaló que se cree con buena expectativa que habrá una mejora en los precios de los campos a partir de octubre o noviembre debido a las previsiones climáticas de abundante lluvia. “Más allá de que en este momento está lloviendo algo, estamos en invierno y el frío a la noche frena el crecimiento de los pastos. La carne siguió subiendo, pero no en los campos. Estamos extremadamente preocupados porque estamos en un 115% de inflación y nosotros estamos en menos de un 70% de los precios de venta en los campos. De ahí se apunta a que, por lo menos, recuperemos nuestros precios”, planteó.

Sobre esta línea, indicó que “en Misiones, dentro de todo, llovió un poquito más que en otras provincias; Corrientes sigue sin pasto y nosotros tenemos algo más de pasto por la calidad del suelo que tenemos, y tendremos un poco más de agua que la zona Sur. Hace que mejore un poquito, pero la provincia no escapa a las reglas del juego de la naturaleza”.

Sin embargo, el productor ganadero aseguró que los precios de venta están muy por debajo de lo que deberían estar y que el aumento proyectado para octubre es solamente de su sector, sin contar la suba que podría sufrir la carne en los mostradores. “Los insumos acompañan las inflaciones del país y, el precio de venta del ganado a raíz de una sobreoferta de animales por no tener pasto, hizo que se estancara esto. Es preocupante, pero estamos muy esperanzados que pase que suba un 40% el precio en vivo, aunque ni quiero pensar qué va a pasar en el mostrador”, dijo.

“El año pasado veníamos arrastrando una tremenda seca, que no escapa a todo esto. Venimos demorados tanto en los precios como en la producción. En mi caso, hemos mermado un 17% la producción de carne en el año 2022 a raíz de los inconvenientes que teníamos con el clima. Es difícil pilotearla y sobrevivir con los kilos que deberíamos ganar en estos años”, explicó.

Respecto a este año, anticipó que “si repuntan o mejoran los precios de venta, podemos llegar a recuperar nuestro nivel”. No obstante, advirtió que “así como estamos hoy, difícilmente un ganadero de Misiones diga que está ganando dinero con las vacas. No acompañan el pasto, los precios ni los insumos porque la inversión ganadera es un negocio a muy largo plazo y muy distinto a otros, no se puede cambiar de un día para el otro”.

“En mi caso, estoy proyectando que vamos a tener buenos vientos a favor. Se está proyectando bien tanto en precios como en producción de carne porque vamos a tener agua y pasto. El negocio es vender carne en pasto o pasto en carne”, concluyó.