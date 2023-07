Jardín América sin agua potable y por vaciarse las reservas

martes 18 de julio de 2023 | 13:32hs.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América informó a la comunidad que las reservas en la planta potabilizadora se vaciaron, por lo tanto se pide a los usuarios utilizar de manera racionable el líquido vital para cuidar las reservas de los tanques.

Esta mañana se informó desde la entidad que debido a distintas circunstancias no se puede realizar la potabilizacion en el arroyo Tabay, principal fuente de abastecimiento para los jardinenses. Ernesto Faccendini, gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos diálogo con El Territorio y contó el panorama. "Las reservas están en cero, estos días veníamos muy complicados, no se podía recuperar el total del agua por problemas como rotura de cañerías, corte de energía eléctrica, merma en la producción porque el agua del arroyo venía muy sucia, por lo tanto no se trabajaba al 100% y se sumó ahora que se volvió a romper la cañería de impulsión en la zona del arroyo Tulipan y el corte del suministro eléctrico de esta mañana", expresó.

Asimismo mencionó también que el último fin de semana se registró alta demanda en el consumo, esto debido a la gran cantidad de lluvia que hubo durante el lunes y jueves, por lo tanto los usuarios empezaron a lavar ropa, autos y limpieza en los hogares luego de varios días con precipitaciones. Por ende, generó mayor trabajo y la producción del agua no alcanzó a cubrir la demanda. Por tal motivo, hay zonas altas de la ciudad que se quedaron sin servicio y debieron cuidar las reservas de los tanques.

"Ahora directamente estamos sin reservas, es decir va a llevar toda la noche restablecer el servicio si no surge otro problema, por eso solicitamos que cuiden el agua, que no se lave ropa ni automóviles, porque hoy va a ser un día complicado, en el cual esperamos que pronto se pueda normalizar el inconveniente", cerró Faccendini.