Recomiendan a alemanes adoptar la costumbre de la siesta

martes 18 de julio de 2023 | 10:26hs.

Los alemanes deberían emular la costumbre del sur de Europa de la siesta durante las frecuentes olas de calor, dice una asociación de funcionarios de salud pública. El ministro de Salud alemán respondió favorablemente a la sugerencia el martes, pero dijo que la decisión corresponde a las empresas y los empleados. Aunque Alemania no ha sufrido las temperaturas que han abrasado el sur de Europa esta semana, en ocasiones durante este verano el termómetro ha superado los 30 °C (90 °F) y llegó a 38,8 °C (101,8 °F) en Baviera el sábado. Desde entonces la temperatura ha cedido.

Con todo, las temperaturas estivales han sido suficientemente altas para que el titular de la asociación BVOeGD, que representa a los funcionarios de salud pública de todo el país, propusiera que el país reforme sus hábitos laborales durante las olas de calor. “Cuando hace calor, deberíamos orientarnos hacia los métodos de trabajo de los países del sur. Despertarse temprano, trabajar productivamente durante la mañana y hacer siesta al mediodía es un concepto que deberíamos adoptar durante los meses de verano”, dijo Johannes Niessen al grupo de prensa RND en declaraciones publicadas el martes.

“La gente no es tan eficiente en el calor fuerte como en otros momentos”, añadió. “Además, dormir mal por falta de refrigeración durante la noche causa problemas de concentración”. Alemania no tiene la costumbre del largo descanso por la tarde que es común, por ejemplo, en España. El ministro de Salud, Karl Lauterbach, tuiteó que “la siesta durante el calor no es, por cierto, una mala idea”, pero añadió que el gobierno no intervendrá en esa discusión. “Los empleadores y los empleados deberían negociarlo por su cuenta”, escribió. “Ciertamente, es sensato desde el punto de vista médico en muchas profesiones”.