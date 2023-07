Mahira va por su mejor lanzamiento en el Mundial de París

viernes 14 de julio de 2023 | 23:25hs.

El sueño de Mahira Bergallo ya es una realidad. La atleta misionera hace mañana (6.02 -hora argentina-) su estreno en el Mundial de Atletismo Paralímpico París 2023. La obereña de 21 años es la séptima preclasificada del mundo en lanzamiento de bala -categoría F35 (tres kilos de peso)-, por lo que espera lograr una performance lo suficientemente completa para intentar dar batalla en los primeros puestos.

Igualmente Mahira logrará un nuevo hito para la tierra colorada acudiendo nuevamente a un evento cumbre de carácter intercontinental. "Parecía muy lejano alcanzar este objetivo porque nos pedían muchas marcas y requisitos en la clasificación previa. Justamente este año no logré mejorar la distancia pero los organizadores tomaron la marca del año pasado", remarcó Bergallo en diálogo con El Territorio.

"Me enteré un mes antes de este boleto a la Copa del Mundo y parecía mucho tiempo pero realmente se acortó. Igualmente la confianza que me genera estar con Chino (Flores) acá en París me hace estar al cien", agregó Mahira, muy agradecida de contar con la presencia de su entrenador en tierras francesas, quien logró viajar gracias a la ayuda económica de la gente que desinteresadamente colaboró para la ocasión.

"Gracias a los obereños por participar y colaborar con el Chino… me emociona hasta las lágrimas lo que le está pasando, el saber que está acá. Él me levantó día a día en los entrenamientos, me apoyó y guió en todo esto", remarcó.

"Voy a estar pensando en la gente que nos dio su amor. Obviamente que estoy nerviosa, pero al mismo tiempo feliz y visualizando este sueño de la revancha de Tokio donde no pude llegar a los ocho", apuntó y avisó: "Queremos mejorar la marca de este año, es nuestro principal objetivo".