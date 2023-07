El under copa el centro posadeño con el festival Ciudad Mutante

viernes 14 de julio de 2023 | 5:00hs.

Heredero de los legendarios conciertos de rock de principios de siglo en la abandonada -pero entonces en pie- estación de trenes, mañana se vivirá el evento Ciudad Mutante, desde las 17 y hasta la madrugada en la Peña Itapúa.

Se trata de una propuesta cultural amplia que comprende variadas manifestaciones del under y que tiene el sello de la autogestión de Estado Vegetativo (EV), banda organizadora.

En el espacio ubicado en calle Buenos Aires casi Entre Ríos se desplegará en el escenario la música en vivo con encuentro de bandas de distintos géneros y estilos, también demostraciones de skate y BMX, tatuadores y feria de emprendedores.

Legado

La primera edición de Ciudad Mutante tiene linaje directo con aquel analógico Posadas Mutante y conserva su espíritu de “unir y dar espacio a la cultura, sobre todo a las distintas facetas de la contracultura que no encuentran muchos lugares para expresarse”, indicó Leo Zuccarino, la voz de la pionera agrupación punk misionera, en una charla con El Territorio.

La formación de Estado Vegetativo se completa con Francisco Proccaci en bajo, Mariano Vivero en la batería y Gonzalo Sánchez en guitarra.

“Ciudad Mutante es un concierto de EV, pero como buscábamos un espacio más grande para tocar y dimos con la Peña Itapúa, al ver que es un lugar muy lindo y amplio pensamos en invitar a más bandas y como hay mucho espacio, dijimos de sumar a los skaters, los feriantes, los tatuadores. De esa forma nació Ciudad Mutante que hace referencia a los Posadas Mutantes de los primeros años de los 2000”, explicó el cantante.

Durante la iniciativa, que se extenderá por alrededor de diez horas, se dispondrán los stands de artesanos y emprendedores, áreas de comida y bebida, también se intercalarán las demostraciones de skate y las presentaciones musicales.

Los músicos de Estado Vegatativo tocarán con bandas de distintos estilos.

La grilla de bandas prevé las actuaciones de Meych & Shade, Voncheko Twans, Los Imprescindibles, Coyote Brown, Los Kuria, Estado Vegetativo y al cierre set del DJ Wincha.

“Es un encuentro de arte y cultura amplio y diverso y que incluye también a distintas generaciones, por eso pueden venir los padres con sus hijos, las puertas se abren temprano, desde las 5 de la tarde y pensamos que va a haber mucha rotación de público y por eso hicimos una grilla detallada de los horarios y vamos a buscar que se respete mucho el cronograma porque son muchas actividades”, destacó.

Entre las bandas invitadas hay una pluralidad de estilos y géneros, ¿buscaron darle esta identidad al festival?

Con Estado estamos teniendo la postura de tocar con bandas de diferentes estilos, no sólo de punk rock, que es lo que nosotros hacemos; lo que buscamos es abrir la jugada cultural, así tenemos desde bandas de hip hop, rock fusión, punk, entre otros. Y también sumamos demo de skate y BMX, los tatuajes, los feriantes. Todo tiene que ver con nuestra contracultura, con poner en valor las expresiones de la cultura independiente y la autogestión.

Decías que este festival se inspira en los conciertos de EV de hace 20 años atrás…

Sí, tiene la reminiscencia de aquellos conciertos que llamamos Posadas Mutante y que se hacían en la vieja estación de trenes cuando estaba abandonada, con otros amigos habíamos limpiado un lugar y hacíamos música ahí. Y Ciudad Mutante tiene el mismo espíritu de unir la movida desde la autogestión y darnos una mano entre todos y también que el público se encuentre con una propuesta amplia, novedosa, linda de recorrer, con bandas con su historia como la nuestra y artistas de las nuevas generaciones. Buscamos una integración cultural.

Ponés el acento en que desde la autogestión generaron este festival como un espacio de expresión. ¿Considerás que no hay estos espacios, que faltan estos puntos de encuentro para la cultura?

Y no, no hay, esa es la realidad. Por lo general lo que se hace son eventos oficiales, digamos, y hay bandas como EV a las que no nos interesa participar, porque no queremos apoyar ninguna bandera política y hay otras que no consiguen el espacio. Y a Ciudad Mutante lo estamos pensando como un festival que se repita todos los años. Fue un éxito desde la convocatoria de artistas y feriantes, muchos se quedaron afuera por una cuestión de tiempo y espacio, por eso pensamos que se podría hacer en dos jornadas o en un lugar más grande. Para nosotros haber organizado este Ciudad Mutante, que sólo en la organización hay más de 50 personas, y haberlo hecho con nuestras ganas, nuestros recursos, nuestras ideas, ya consideramos un logro grandísimo. Ya ganamos y tenemos la expectativa de que la gente va a venir y la va a pasar bien.



Para agendar

Mañana desde las 17

El festival Ciudad Mutante tendrá lugar mañana a las 17 en la Peña Itapúa, Buenos Aires casi Entre Ríos. Las anticipadas se pueden adquirir en Zabuza Tattoo en Félix de Azara 2210 4º B y That Metal Shop, en Jujuy 2492. Para comprar online o ver el programa en Instagram @estado_vegetativo_punk_rock.