Arranca el Sudamericano de Playa, que tendrá a 4 misioneros

La delegación argentina que competirá en el Sudamericano de Playa Odesur, que comienza hoy en Santa Marta, Colombia, tiene entre sus filas a cuatro estandartes del deporte misionero: los luchadores Camila Amarilla y Ricardo Báez, Paula Pedrozo como capitana del equipo de beach rugby y el posadeño Marcos González en una de las duplas nacionales del vóley de playa.

Con buenas expectativas, el cuarteto representará al país y a la provincia en una competencia que también sirve como preparación para los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023, en Chile, entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre.

Camila llega motivada a Santa Marta como campeona Panamericana U20.

Camila Amarilla, en 57 kilos, llega a la competencia siendo campeona panamericana en U20 recientemente en Santiago de Chile por lo que la vara se encuentra alta. Por su parte, Ricardo Báez (97 kilos) este año se consagró campeón en los Juegos Sudamericanos Odesur Asunción 2023 en marzo y también busca fogueo en esta cita apuntando a los Panamericanos, cita donde ambos tienen plazas. La competencia de lucha de playa tendrá lugar mañana y el domingo en Colombia.

“Ahora ya disfrutando de las playas de Santa Marta”, señaló contento ayer Ricardo a su llegada a Colombia, tras un largo viaje.

Paula Pedrozo es la capitana de Argentina, uno de los candidatos en rugby.

En cuanto a las expectativas, el Yacaré posadeño explicó que apunta a tomarlo como experiencia en una modalidad distinta a la colchoneta tradicional. “Es una modalidad nueva y distinta a lucha del colchón, entonces la idea es poder dar lo mejor y sacar el mejor provecho a esto que me va a servir como parte de la puesta a punto a los Juegos Panamericanos en Chile. Todo suma y lo veo por eso lado, no es una modalidad en la que me especifique al 100 por ciento”, compartió con El Territorio.

Además enfatizó: “Voy a darlo todo, si salgo campeón bien y si no me toca tener el mejor resultado sé que es una modalidad que no es la mía, pero suma a la preparación”.

Marcos González- primero de la derecha- quiere brillar en el beach vóley.

La lucha de playa dura tres minutos con sistema de puntuación a tres puntos, que se realiza en un círculo de siete metros de diámetro sobre la arena. Los puntos se obtienen sacando al rival fuera del círculo (un punto) y no hay apoyar las rodillas en la arena, lo que cuenta también como un punto. Además, con la puesta de espalda culmina el combate en el instante ya que suma tres puntos.

En cuanto al rugby -la cita que se jugará del miércoles al viernes próximo en Santa Marta-, Paula Pedrozo, es la capitana del equipo, y viene de ser medalla de plata con Argentina en el Preolímpico en Uruguay. La misionera, con el elenco nacional, también buscarán fogueo en Santa Marta, donde son candidatas, ya que el año próximo las Yaguaretés intentarán ir por la plaza para los Juegos Olímpicos de París en el último preolímpico.

En tanto Marcos González, surgido de la Escuela de beach vóley Costa Sur, que viene en ascenso en el circuito nacional, competirá en dupla con Fausto Inostroza, de Neuquén, en busca de una medalla en la disciplina que tendrá su programa del martes al viernes de la próxima semana.