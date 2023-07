Almendra se entrenó por primera vez en Racing

viernes 14 de julio de 2023 | 6:01hs.

La práctica de Racing tuvo una sorpresiva noticia: Agustín Almendra, quien todavía no pudo arreglar su salida de Boca, se entrenó por primera vez a la par de los que serán sus futuros compañeros de equipo.

Con la presencia de Almendra, el plantel del Racing se movió en el Predio Tita. Más allá de la incorporación del ex Boca, Fernando Gago volvió a contar con Iván Pillud, quien no había entrenado durante los últimos días porque no lograba llegar a un acuerdo con la dirigencia por su contrato.

Además, el DT volvió a contar con Gabriel Rojas, que dejó atrás su lesión y podría reaparecer en el once titular mañana ante Rosario Central en el Cilindro de Avellaneda.