El Soberbio: esperan para este jueves el pico de crecida del río Uruguay y evalúan más evacuaciones

jueves 13 de julio de 2023 | 11:30hs.

Continúa complicada la situación en la localidad de El Soberbio que se ve afectada por la crecida del río Uruguay debido a las intensas lluvias y por lo liberado por la represa Foz do Chapecó por lo que continúa en un incremento de 20 centímetros por hora.

Roque Sobozinky, intendente de la localidad de El Soberbio, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: “Foz do Chapecó es la represa que está liberando gran cantidad de agua, a medianoche ellos estaban liberando casi 15.000 metros cúbicos por segundo, esto nos direcciona a los 12 metros y en este momento tendríamos que agregarle 2 metros más, es decir que llegaría a los 14 metros y tendríamos entre las 16 a 19 horas, así que tendríamos un margen de crecida”.

“Estamos reunidos justamente ahora con el Comité de Emergencia aquí de El Soberbio y también con De León de Alerta Temprana, así que un cuadro de expectativa pero también analizando más evacuaciones, si nosotros tenemos una altura de 15 metros seguramente tocaría a un total de 15 familias que las tenemos más o menos registradas y lo estamos analizando pero hasta ahora no tendríamos que mover más nada y esperar para ver cómo se comporta la crecida del río”, refirió.

Sobre el incremento del caudal, el jefe municipal reiteró que llegaría a un poquito más de 14 metros, “tenemos un margen, la lluvia si bien sigue, es una llovizna que no suma milímetros y esto también sabiendo que lo que liberó Foz do Chapecó anoche, ahora viene liberando un poco menos entonces la tendencia es tener este pico y después progresivamente ir bajando el caudal siempre que no llueva más en la cuenca”.

Daños por tormenta

Sobozinky además agregó que la localidad tuvo problemas en techos de galpones y de casas por caída de granizo “como también invernaderos de verduras y plantines de tabaco con mucho daño en general”.