Detectaron Streptococcus pyogenes en tres personas

jueves 13 de julio de 2023 | 3:30hs.

Según confirmó a El Territorio, Liliana Arce, médica infectóloga del Hospital Pediátrico de Posadas, ya son tres los casos de infección por la bacteria Streptococcus pyogenes en lo que va del año y, afortunadamente, no se han registrado fallecidos a raíz de la infección bacteriana.

La Streptococcus pyogenes es una bacteria que puede causar un amplio espectro de manifestaciones clínicas, incluyendo los cuadros leves como faringitis, impétigo y escarlatina o causar infección invasiva grave: bacteriemia, celulitis, meningitis, fascitis necrotizante y síndrome de shock tóxico (SST).

Además, la enfermedad invasiva por esta bacteria se observa más frecuentemente como complicación de una infección de piel y partes blandas previamente existente (tales como varicela, infección de herida quirúrgica, etcétera) mientras que la faringitis como puerta de entrada para la enfermedad invasiva ocurre en menos del 20% de los casos.

La forma invasiva “significa que la bacteria ya se localiza en órganos, que son enfermedades mucho más graves, es decir, porque están en torrente sanguíneo y puede provocar meningoencefalitis, infección en el sistema nervioso central, puede provocar neumonías, puede provocar artritis o el famoso shock tóxico que es una enfermedad muy grave”, insistió Arce haciendo hincapié en el concepto de gravedad.

“A nivel nacional, la situación actual es que estamos en la semana epidemiológica 26 del 2023, y ya se confirmaron 118 casos; eso significa un aumento del 281% respecto a 2019, es decir, un incremento muy considerable”, enfatizó la especialista. Asimismo, según el último boletín Epidemiológico de Salud Pública de la Nación, se contabilizan 16 muertes a causa de la bacteria.

Cabe destacar que las siguientes jurisdicciones: Catamarca, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán presentaron casos en 2023 y no habían registrado notificaciones en el periodo 2019-2022.

A modo de consejo ante un caso confirmado, señaló: “Ventilar las habitaciones. No compartir objetos. Esto no es una alarma, es una alerta para la población, la idea es tener cuidado, es responsabilizarse y concurrir al médico, no automedicarse y mantener siempre el lavado de manos, las vacunas a tiempo, la limpieza en nuestro hogar y la ventilación de los ambientes y la persona enferma 24 horas se aísla porque todavía con antibióticos puede contagiar, asimismo no compartir utensilios y trata de mantener sus lugares donde se encuentra ventilado”,