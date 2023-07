Carlos Izquierdoz descartó su llegada a Independiente

jueves 13 de julio de 2023 | 6:01hs.

Carlos Izquierdoz, defensor del Sporting de Gijón de España, era uno de los grandes deseos de la dirigencia de Independiente para reforzar al equipo, pero el futbolista dejó en claro que no está en sus planes regresar a Argentina.

“Estoy muy contento acá (España), manifesté que tenía que surgir algo extraordinario para que me tuviese que ir, pero mi cabeza siempre estuvo acá”, afirmó el ex Boca. “ Solamente hablé con Santos Laguna pero no se dio y ya está”, cerró.