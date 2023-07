jueves 13 de julio de 2023 | 6:01hs.

El español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking mundial, camina a paso firme en Wimbledon donde venció en cuartos de final al danés Holger Rune por 7-6 (3), 6-4 y 6-4, sin ceder sets y solo dándole una oportunidad de quiebre a su rival. Ahora jugará con Daniil Medvedev, que necesitó llegar hasta el quinto para vencer a Christopher Eubanks, una de las revelaciones del certamen. Del otro lado del cuadro, el otro finalista saldrá del choque entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, con ambos partidos programados para mañana.

El partido de Alcaraz fue desde el comienzo una verdadera batalla psicológica, con apenas una chance de quiebre en todo el primer set, en el primer game, que Rune no puedo aprovechar. Así llegaron al tiebreak, cuando Alcaraz aprovechó una doble falta del danés para obtener un mini break decisivo, que le terminó dando el parcial al español. El grito de furia y desahogo de Carlitos para celebrar el 7-6 dio cuenta de lo que estaba en juego.

El segundo set mantuvo la misma dinámica, con Alcaraz y Rune mostrando sus versiones más sólidas a pesar de que fue el danés quien titubeó en el noveno game con su servicio para darle la única oportunidad de quiebre todo el parcial al español, que volvió a aprovecharla. Así fue que “Charly” sacó 5-4 y liquidó el capítulo sin problemas.

La historia fue similar en el tercer set pero Alcaraz logró hacer la diferencia en el quinto game, aprovechando un 15-40 de Rune para ponerse 3-2 arriba y manejar el partido hasta su definición por otro 6-4. “Es un sueño jugar unas semifinales aquí. He jugado a un gran nivel, no esperaba estar a un nivel tan alto en esta superficie. Es una locura”, destacó que tendrá una dura prueba mañana ante Medvedev, que pasó más apuros en su partido de cuartos de final.

“Estaba muy nervioso al jugar unos cuartos de final en Wimbledon. Jugar contra Rune, de mi edad, es difícil. Lo he dicho muchas veces, cuando saltas a la cancha no hay amigos. Tienes que estar concentrado y lo he hecho”, añadió el español quien es amigo de Rune desde los 12 años.

No hubo más sopresas

A la misma hora estaban jugando Daniil Medvedev frente a Christopher Eubanks, para definir al otro tenista que se meterá en semis. El partido se definió en un quinto set, con el ruso recuperándose a tiempo para llevarse el match: fue 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (4) y 6-1 ante el estadounidense, una de las sorpresas del certamen. La jerarquía de Medvedev se hizo presente en ese tiebreak decisivo, cuando al ruso no le tembló el pulso para dominar al nacido en Atlanta, Georgia, y 43 del mundo.

En la previa del choque entre Alcaraz y Rune, la tunecina Ons Jabeur se impuso ante la vigente campeona Elena Rybakina por 6-7 (5), 6-4 y 6-1 y jugará en la próxima ronda ante la 2 del ranking WTA, Aryna Sabalenka, quien venció sin sobresaltos por 6-2 y 6-4 a la estadounidense Madison Keys.