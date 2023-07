Escracharon a una turista por colectar una planta en el Parque Nacional Iguazú

miércoles 12 de julio de 2023 | 12:33hs.

Ayer por la tarde-noche se viralizó un video tomado por un turista donde reclama a una mujer que habría tomado una rama de la vegetación en la pasarela en el circuito superior. A diario los visitantes hacen caso omiso a las reglas del Parque Nacional Iguazú que son impuestas para la preservación del área protegida que fue declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En el video, el hombre reclama a la mujer porqué tomó una rama y la señora lejos de disculparse increpó manifestando “Vos quien sos? Sos guardabosques?”. El autor del video dejó en claro que simplemente es un ciudadano y le remarcó que dañar las plantas del área protegida está prohibido como regla.

Desde el cuerpo de guardaparques indicaron que tomaron conocimiento del hecho en la jornada de hoy a través del video, sin embargo, explicaron que el turista debe cumplir ciertas normas ya que las personas deben tomar contacto con la naturaleza sin dañarla.

“Normas de convivencia en el parque son: Fumar sólo en lugares habilitados, No alimentar a la fauna, No arrojar monedas al río, No colectar plantas, Caminar sólo por los circuitos y seguir la recomendaciones de los carteles, así como también la de los guías, trabajadores del Parque y Guardaparques. Tampoco está permitido el uso de drones. Respecto a los residuos arrojarlos en los cestos diferenciados”, indicó Santiago Gorini, guardaparque.

Los guías de turismo y guardaparques controlan constantemente el parque pero diariamente se registran inconvenientes con turistas que no cumplen las reglas.