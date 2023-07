Posadas: sacaron de circulación más de un centenar de cascos usados y en mal estado

miércoles 12 de julio de 2023 | 12:05hs.

Sacaron de circulación más de un centenar de cascos en mal estado en la ciudad de Posadas. Fue mediante un programa de capacitación de conductores de motocicletas el cual incluye el recambio de equipamientos como chalecos, reflectivos y cascos protectores. Esta iniciativa la llevan adelante la provincia de Misiones y la ciudad de Posadas con el Concejo Deliberante.

En ese sentido, Alejandro Melgarejo, integrante de la Asociación de Motociclistas Misioneros, en diálogo con Acá de te lo Contamos por Radioactiva 100.7, dio a conocer como vienen trabajando con los motociclistas. Con el objetivo de concientizar y dar a conocer la importancia del uso del casco en buen estado, los cursos se llevan adelante en toda la provincia.

“La iniciativa surgió tras un estudio presentado por Cesvi, un instituto que trata sobre la seguridad vial el cual realizó pruebas de impacto sobre cascos usados”, manifestó Melgarejo.

A partir de ese estudio en el cual se demostró que los cascos el mal estado no tienen la misma seguridad que uno nuevo, comenzaron a realizarse talleres de capacitación con la entrega de nuevos cascos y demás elementos de seguridad para poder circular.

En esa línea Melgarejo indicó “al momento de realizar el taller de conducción, se les entrega un casco nuevo y se le pide el usado, que por lo general están en muy mal estado. Generalmente los motociclistas utilizan ese casco para evitar la multa, pero no saben es realmente lo que les puede pasar en caso de que caigan al piso y tengan un impacto fuerte”.

“El estudio se realizó con un casco nuevo y uno usado de la misma marca, a ambos se le aplicaron pruebas de impacto de diferentes ángulos; como resultado ninguno de los cascos usados pasaron la prueba, eso implica de que el uso intensivo y el desgaste de material a la larga no cumple con la función de proteger”, señaló.

Expertos explicaron que dependiendo del uso y el cuidado, un casco tiene un vencimiento de unos cinco años aproximadamente, “mientras más lo usas, más se gasta y dependiendo el cuidados que le das cumple o no su función, que es la de proteger la cabeza, la CPU del cuerpo le decimos nosotros para que se entienda mejor. Muchas personas cuidan intensamente su celular, pero se ponen cualquier cosa en la cabeza y si te golpeas la cabeza con algo en mal estado te puede causar muchas complicaciones. Hay que recordar que en Misiones, el 70% de los accidentes viales tiene como protagonista a un motociclista”.

En cuanto a los cascos usados fueron sacados de circulación poco más de 100 unidades, los cuales fueron llevados al centro verde de capital provincial que depende del municipio, lugar donde serán descartados para que no vuelvan a las calles.

“De los casi 120 cascos secuestrados, la gran mayoría no llegaba a la mitad de su vida útil. Muchas personas no los querían dejar diciendo ‘mi casco todavía sirve’, pero estaba pegado con cinta aisladora, con silicona o no tenía la retención de la visera, o directamente no tenían la visera. Así el casco es totalmente inutilizado, la verdad que nos asombra que se coloquen eso en la cabeza, utilizan el casco principalmente para zafar de la multas, pero en realidad lo que hace es que se genere más inseguridad vial, principalmente para el motociclista que siempre llevan la de perder en un accidente”, cerró.

Talleres de concientización

Organizado por organismos de Misiones, en toda la provincia se llevan adelante talleres de concientización y cambio de los elementos de seguridad.

En tanto que estadísticas indican que en la tierra colorada, el 70% de los siniestros viales en los cuales participan motociclistas, las personas fallecen por el mal uso del casco o el mal estado del elemento.

“En los accidentes la peor parte siempre termina llevándose el motociclista. Es por ello que tratamos de concientizarlo sobre el uso de los elementos de seguridad, observamos que hay mucho desconocimiento sobre el correcto uso y estado del casco. Y en definitiva, es el casco quien nos puede llegar a salvar la vida”, cerró.