“Trató de matarme varias veces, gracias a Dios está preso”

miércoles 12 de julio de 2023 | 11:30hs.

Una mujer de 42 años, que sufrió violencia de género por parte de su pareja en la localidad de Los Helechos el pasado 30 de mayo, expresó ante medios locales cómo se siente transcurridas varias semanas del ataque. A su vez, alentó a que las mujeres que estén sufriendo cualquier tipo de violencia se animen a denunciarlo.

Las agresiones sucedieron en el barrio Mac Donald de la localidad citada, por el período de un mes -entre fines de mayo y el comienzo de julio-. Walter Hilario M. (36), quien era candidato a intendente de Florentino Ameghino, fue detenido después de que Susana D. (42) logró escapar de su domicilio y llamar a la Policía, acusándolo de agresiones físicas y amenazas de muerte.

En tanto, con el apoyo de la justicia, la mujer contó cómo sucedieron los hechos y a lo que estuvo sometida a manos de su expareja.

“Trató de matarme varias veces, no pudo, y gracias a Dios hoy está preso”, mencionó en comunicación con Red Ciudadana.

En esa línea, contó los distintos episodios de violencia que tuvo que padecer en casi diez meses de relación. “Desde que vinimos a alquilar empezó el calvario. Yo aguanté golpes, manoteos y la brutalidad de gritarme. Era como si no pudiera hablarle”, detalló Susana.

Ante la consulta de cómo era su relación con el ex candidato a intendente, expresó que “cuando lo conocí, mi familia me decía que era una mala persona. Pero como él me trataba bien los primeros tiempos, yo no hice caso. Después, mi familia me fue dejando a un costado”, explicó.

Uno de los factores que animó a la mujer de 42 años a denunciarlo ante la Policía, fue que “tres semanas atrás, antes de que le denuncie, él me había partido la cabeza con un palo de madera. Llamé a la Policía y no vino nadie. A la mañana siguiente llegó él para llevarme al médico. Yo no quería irme, pero él me decía: ‘Nunca más te voy a hacer eso’, contó, agregando que “pero mientras me curaba la cara, me volvió a golpear”.

Sobre el comportamiento de su ex pareja, contó que consumía alcohol continuamente y que “no trabajaba. Cuando hacía una changa, ganaba cinco y se gastaba diez en el kiosco. Me rompí el alma trabajando en la candidatura de él. En las colonias y picadas, por todos lados”, contó.

Luego de las constantes agresiones del hombre de 36 años, Susana comentó que ya tenía miedo y decidió denunciar. “Llegó un momento que no aguanté. Dije, ‘él me va a matar y no aguanto más. En la primera denuncia que hice tenía un poquito de miedo. No quería hablar, pero después pude contar todo”, detalló.

Más víctimas de violencia

Por otra parte, la entrevistada aseguró que no fue la única víctima del acusado. “Tengo varios mensajitos de muchas de las que me escribieron diciendo, ‘hacé justicia por nosotras porque yo no me animé’. Tengo entendido que hay dos perimetrales que le hicieron dos ex de él”, afirmó.

También añadió: “Tengo miedo de perder mi vida, porque él me amenazó que me iba a matar. Y eso es lo que me dijeron la mayoría de las ex, que nunca lo denunciaban porque él amenazaba”.

Por último, Susana comentó que se encuentra más tranquila, sabiendo que su agresor está tras las rejas. Asimismo, alegó que superó el miedo inicial que tenía y se mantiene protegida con el apoyo de su familia, además de contar con un botón antipánico.

En tanto, dejó un mensaje para otras víctimas de violencia de género para que se animen a denunciar y que “no tengan miedo. Yo tuve miedo en un momento y ahora se me pasó”, concluyó.

Violencia, denuncia y detención

El último hecho que derivó en la denuncia fue registrado cerca de las 0.30 del pasado 1 de julio, cuando agentes de la Unidad Regional II de Oberá fueron alertados por Susana D. (42), quien solicitó presencia policial en su domicilio del barrio Mac Donald, ya que habría sido agredida físicamente por su entonces pareja.

Ante la alerta, se dirigieron al lugar mencionado unidades dependientes de la comisaría local. Allí vieron que se hallaba en la vía pública una mujer, quien manifestó ante los uniformados haberse escapado de su vivienda, luego de haber sufrido agresiones físicas y amenazas de muerte por parte de su pareja, identificado como Walter M. (36).

En averiguación del hecho, el juzgado interviniente ordenó la detención del acusado, para que sea alojado en la comisaría local, quedando a disposición de la Justicia.