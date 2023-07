Comercio: vaticinan un estancamiento en la demanda de productos

miércoles 12 de julio de 2023 | 13:00hs.

El sector productivo en Montecarlo no avizora mejoras en la situación en el próximo semestre. Sin crecimiento en la demanda, se prevé que los valores se mantendrán igual o con muy poco margen de suba.

En el rubro compra y venta de madera mayorista, por ejemplo, la expectativa es que permanezcan igual y que no haya incremento, aunque se indica que los precios vienen muy retrasados respecto a la inflación.

“No hay grandes expectativas de demanda por parte de los clientes que distribuyen y las constructoras que compran, el panorama es de iguales ventas o ventas regulares hasta fin de año y de precios que van a seguir entre el 5 y 6 por ciento mensual pero no van a llegar al 8 o 9 mensual que se prevé en cuanto a inflación, sobre todo en maderas implantadas de pino y eucalipto tanto en las versiones de madera rústica y remanufacturada”, evaluó Dionel Kimmich que encabeza una empresa de compra y venta de maderas.

Este empresario además se dedica al rubro ganadero en el cual tampoco se proyectan grandes cambios.

“En la venta en pie de ganado, tanto del que va a faena como reproducción, no se espera un aumento de la demanda en el próximo semestre; sino más bien, estarán en estos mismos niveles de demanda, los precios también vienen retrasados producto de una gran sequía y la liquidación de hacienda. No hay tracción de la demanda por parte del consumidor con lo cual lo que es la demanda de ganado en pie va a ser irregular hasta fin de año, no veo grandes cambios”, mencionó.

“En cuanto a precios, está difícil saber qué puede pasar”, agregó. Además sostuvo: “Entiendo que hay una gran liquidación de hacienda y sólo se pueden convalidar los precios si el poder adquisitivo de las personas mejora, como es un rubro tendiente a lo que es alimento, el ganado en pie que va faena necesita esa convalidación de precio por parte del consumidor. Lo que es ganado que va a reproducción veo los precios muy quedados, lo que quiere decir que el productor no está con mucha capacidad de inversión de vientres o de toros, eso catapulta que no haya mucha oferta a futuro”.