La incontinencia urinaria, un problema que afecta más a mujeres que a hombres

martes 11 de julio de 2023 | 12:45hs.

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina sin control del llenado y vaciado de la vejiga urinaria, acompañado, en ocasiones, de un fuerte deseo de orinar. La médica ginecóloga, Agustina Starvaggi, vinculada a una organización que se encarga de visibilizar todo lo que tiene que ver con los síntomas de la menopausia y con la etapa integral en la etapa del climaterio, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: “La incontinencia urinaria afecta más a las mujeres que a los varones, por una cuestión anatómica y también por una cuestión hormonal, sobre todo después de la menopausia porque además aumenta su prevalencia a medida que envejecemos, pero también el descenso de los estrógenos que ocurre en la etapa de la menopausia favorece que aparezcan estos síntomas además de otras cuestiones como los embarazos o los partos”.

“Hay que remarcar que la incontinencia nunca es normal, no importa la edad que tengamos, siempre que haya no es normal a ninguna edad aunque sea más prevalente a medida que envejecemos y en la tercera edad, es importante el mensaje de que siempre hay que consultar ya que afecta mucho a la calidad de vida y produce pudor por lo que la gente muchas veces no consulta o le cuesta abordar el tratamiento de estos síntomas”, refirió.

Sobre los síntomas que deben llamar la atención de las personas, la profesional indicó que tiene que ver con cualquier pérdida de orina involuntaria, “las más frecuentes asociadas a lo que son los esfuerzos cuando aumenta la presión dentro de la panza, la presión intrabdominal ante esfuerzos como reírnos o toser y después está otro tipo de incontinencia de orina de urgencia, que se da en el contexto de una urgencia miccional es decir, cuando aparecen ganas imperiosas de hacer pis y como que no me puedo aguantar y se me escapa la orina”.

“Existen tratamientos efectivos como los de tipo conservadores como son los ejercicios que tienen como objetivo fortalecer los músculos que cierran por debajo de la pelvis, que van perdiendo el tono con el tiempo y por eso es que pueden aparecer estos síntomas, mejora mucho incluso en pacientes que son candidatos a la cirugía y después hay otras medidas de prevención que son de educación de la vejiga ya que muchas veces las mujeres tenemos problemas en ir al baño porque no nos queremos apoyar en lugares públicos o aguantamos mucho y hay que vaciar la vejiga al menos cada tres horas y poder ir al baño y sentarnos”, acentuó.

Starvaggi aclaró que la transmisión de enfermedades en los baños públicos es más un mito, “es más importante poder sentarnos, relajar los músculos de la pelvis, que es el primer paso de la micción y poder vaciar la vejiga correctamente, esperar ese último chorrito que a veces tarda en salir como para asegurarnos que vaciamos bien la vejiga y también por otro lado no sobrecargar la vejiga porque si bien tenemos que mantenernos hidratados, no hay que tomar más de 2 litros de agua. Estas indicaciones van tanto para mujeres como para los hombres porque hacen a la salud de la vejiga en general”.

“Se deben mantener hábitos saludables, no es que todos vamos necesariamente hacia la incontinencia, por supuesto que no, pero sí es algo prevalente sobre todo si tenemos factores de riesgo como si tuvimos partos vaginales con recién nacidos grandes o partos instrumentales con fórceps, el embarazo, siempre cuidar el piso de la pelvis y la parte de no sobrecargar la vejiga”.



La médica ginecológica informó que con respecto a la alternativa de la intervención quirúrgica dependerá de cada caso en particular, “eso es más del especialista pero se puede dar medicación antes y como última opción puede estar la cirugía porque también los kinesiólogos de suelo pélvico ayuda a la realización de los ejercicios”.

En síntesis como métodos de prevención pueden ser:

-No hacer pis paradas, que se relajen los músculos de la pelvis

-Esperar al último chorrito de pis,

-Hacerse de un tiempo para ir al baño, aunque no tengamos ganas de hacer pis, al menos ir y sentarnos cada tres horas como para que no pase más de ese tiempo sin que vayamos al baño

“La vejiga es un músculo, tiene una pared que se estira y vuelve a su estado anterior cuando se vacía y este mecanismo cada vez con el tiempo y con la falta de los estrógenos después de la menopausia le va costando más, entonces es importante no tomar tres litros de líquido por día porque eso es una sobrecarga para la vejiga”, concluyó.