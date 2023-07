En zona de copas

martes 11 de julio de 2023 | 6:01hs.

Boca mostró anoche su versión de local: venció por 1-0 a Huracán, con gol de Luis Vázquez, la continuidad de la fecha 24 de la Liga Profesional. Con este resultado, el equipo de Jorge Almirón alcanzó el noveno puesto y está en zona de clasificación a la Sudamericana. Por su parte, el Quemero se hunde: sigue penúltimo.



El Xeneize controló la pelota e incluso estuvo cerca de abrir el marcador rápido: Lucas Chaves se lució para taparle un remate a Luis Vázquez. Por su parte, el equipo de Diego Martínez apostaba al contraataque, pero llegó poco al arco de Chiquito Romero.



A los 20’, el local reclamó un penal: Valentín Barco cayó en el área tras un cruce con Santiago Hezze, pero el árbitro Nicolás Ramírez consideró que no fue infracción y desde el VAR tampoco le pidieron que revise la jugada, en una de las polémicas del partido.



Sobre el final de la primera mitad, Boca se perdió una doble chance increíble. En un contraataque letal, Frank Fabra encaró y remató: su disparo dio en el palo. Luego, en el rebote, la pelota le quedó a Barco: su tiro dio en el travesaño.



Ya en la segunda mitad, el Globo salió con otra iniciativa y acorraló al Xeneize, aunque sin situaciones de mucho riesgo. Y, cuando mejor estaba la visita, golpeó el Xeneize: Cristian Medina dejó mano a mano a Luis Vázquez, quien no perdonó en su mano a mano con Chaves y abrió el marcador, a los 11’.



A los 24’, Huracán reclamó un penal, por una mano de Marcelo Weigandt dentro del área. Sin embargo, Nicolás Ramírez consideró que no fue infracción.



El Xeneize tuvo otras llegadas en lo que quedó del encuentro. Incluso Vázquez se perdió el segundo, en un mano a mano que le tapó el arquero Chaves. Por otra parte, cuando faltaba poco para el final del partido, el Globo se quedó con uno menos. A instancias del VAR, Nicolás Ramírez expulsó a Fernando Godoy por un duro planchazo a Cristian Medina, quien no pudo continuar.



Finalmente, el Xeneize se impuso por la mínima y volvió al triunfo en condición de local. Con este resultado, quedó noveno, con 35 puntos, en puesto de Copa Sudamericana. Por otra parte, profundizó la crisis de Huracán, que se hunde: sigue penúltimo, con 19 unidades, en descenso.