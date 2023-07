Encaminaron el papeleo

martes 11 de julio de 2023 | 6:01hs.

La Liga Posadeña ya tiene fecha para sus próximas elecciones. Tras los fallidos comicios de abril, que terminaron con un pedido de intervención a la entidad que maneja el fútbol capitalino, los papeles parecieran estar ordenándose.



Ayer se realizó una reunión en la sede de la Liga en el centro posadeño y se definió que el próximo 9 de agosto a las 19 se hará una asamblea que será para realizar las elecciones y definir al próximo presidente.



La Asamblea para votar al sucesor de Nelson Castelli debía realizarse a fines de 2022, pero se aplazó y se hizo el 19 de abril. Ese día se impugnó la lista de Silvio Alvarenga y, por ende, solamente quedó la lista oficialista con Edgard Rocha a la cabeza.



Días más tarde y tras la denuncia a Personería Jurídica por parte de Alvarenga, se declararon “irregulares e ineficaces” los comicios, por lo que se solicitó la intervención de la Liga Posadeña, un acto que hubiese significado que no comience el torneo Clasificatorio que está en curso y que los posadeños no pudiese tener cupos para el próximo torneo Regional.



Entonces, el Ministerio de Gobierno le otorgó a la Liga un plazo de 90 días para poner en orden los papeles de los clubes y realizar un nuevo llamado a elecciones.



El mayor de los problemas residía en que varios clubes no habían informado desde hace varios años sus cambios de autoridades, por lo que no podía avalar la candidatura de las listas.



Es decir, los avales que necesitan los candidatos (siete de clubes de la A y cuatro de la B) eran inválidos, porque los clubes no estaban al día con el tema de los papeles. Por otro lado, según Personería Jurídica, muchos de los avales de la lista oficialista habían sido hechos por personas físicas y no por los clubes.



Según comentaron desde la dirigencia de la Liga Posadeña, los clubes utilizaron todo este tiempo para ordenar sus papeles, a excepción de Tigre de Santo Pipó, que no informaba sus cambios de autoridades desde 1983 y por eso no llegará a tiempo para otorgar su aval a una lista.



De esta manera, los nuevos candidatos sí tendrán los avales correspondientes y entonces las elecciones se podrán realizar como lo solicitó Personería Jurídica. Quienes pretendan ser presidentes de la entidad tendrán hasta el 4 de agosto para presentar sus candidaturas y los avales correspondientes.



La Liga Posadeña, entonces, podría comenzar una nueva etapa con un poco más de aire en cuanto a los papeles. Un punto no menos importante porque el estar al día significa para la Liga tener más cupos para el Regional y, además, un saneamiento necesario para que los clubes no lleguen a la situación que hoy atraviesa Tigre.



La pelota rodó

En esos primeros días agitados de mayo, cuando cayó el pedido de intervención hasta peligró la continuidad del torneo Clasificatorio. El plazo fueron 90 días para reorganizar los papeles y, a la par, la Liga Posadeña podía continuar con el certamen de Primera División y darle inicio al Ascenso y así homologar el certamen ante el Consejo Federal, para luego tener plazas en el torneo Regional Federal Amateur.



Así se hizo y ya finalizó la fase regular de Primera. Quedarán ahora definir los equipos que llegarán a la final y si finalmente la Liga Posadeña tendrá una o dos plazas en el Regional.



La intervención hubiese significado que la Liga no podría haber organizado el torneo y tampoco homologado el certamen, por lo que las plazas en el Regional se hubiesen perdido.