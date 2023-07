El All Blacks que pateó a un pibe en Mendoza se disculpó

martes 11 de julio de 2023 | 6:01hs.

Una imagen que no captó la tele, aunque no se suele difundir cuando ocurre, se transformó en viral cuando alguien que había filmado desde la tribuna la posteó en las redes sociales. Tras el final del partido que los All Blacks le habían ganado a Los Pumas, se metió un intruso en la cancha, el cual recibió una patada de Sam Cane, el capitán de los visitantes, quien así trató -en vano- de detenerlo.



“Lo siento mucho y estoy decepcionado conmigo mismo”, dijo Sam horas más tarde.