El Black Friday copará Posadas con la presentación de Turf

martes 11 de julio de 2023 | 6:04hs.

DDel 3 al 6 de agosto próximo, se llevará a cabo una nueva edición del Black Friday en la ciudad de Posadas. Esta edición, la número 13, contará con una grilla de espectáculos que culminará con el show de la banda argentina de rock Turf en la plaza San Martín.



El evento comercial fue anunciado en la mañana de ayer en Casa de Gobierno, con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad, el vicegobernador Carlos Arce, el intendente de Posadas Leonardo Stelatto y el ministro de Hacienda de la provincia Adolfo Safrán, entre otros funcionarios.



El ministro Safrán afirmó que “se podrá comprar en cuotas sin intereses con tarjetas de créditos del banco Macro en los rubros comprendidos en Ahora Misiones, incluyendo gastronomía y hotelería, con un tope financiable de 180 mil pesos por tarjeta y por comercio”.



“Se podrá pagar en seis cuotas sin intereses, las operaciones se podrán realizar hasta el 5 de agosto. El domingo 6 se llevarán a cabo los espectáculos y demás promociones. Lo que está vinculado a motocicletas, electrodomésticos, colchones, construcción y muebles, se puede pagar hasta en 12 cuotas con un tope de hasta 360 mil pesos. El programa no tiene reintegros con la tarjeta, sino que el comercio hace el descuento en mostrador”, comentó.



Los comercios adheridos a los programas Ahora participan automáticamente y quienes se quieran adherir podrán hacerlo hasta el 16 de julio.



Homenaje

En ese marco, el gobernador Herrera Ahuad apuntó que “quiero honrar la memoria de quien fuera el presidente de esta cámara, un laburante, el querido Sergio Guelman, que hizo mucho por todas las actividades económicas en Posadas y la provincia. No ayudó y acompañó. En su memoria haremos que sea uno de los black Friday más exitosos”.



Por su parte, respecto al programa, el vicegobernador Arce aseveró que “se trata de una continuidad de un programa provincial que tiene dos objetivos: uno es el bolsillo de la familia misionera; el otro es la industria y comercio, que generen empleo”.



“Estamos satisfechos con este diálogo constante con el sector privado y también con la noticia de la prórroga del Ahora canasta y Ahora Misiones +21. Quiero destacar que se defiende el bolsillo de la familia misionera y a los emprendedores de la provincia”, dijo.



Al respecto, el prosecretario de la Cámara de Comercio, Fernando Vely exclamó que “se trata de la edición número 13 y nos llena de orgullo. Es el evento de descuentos más grande a nivel nacional, estamos contentos de cuánto creció y se debe al trabajo público privado. Ya no sólo es un evento comercial, sino también cultural”.



“Nos fue superando, con nuevas actividades y estamos muy lejos del techo. El evento cada vez propone cosas diferentes, sorpresas y la gente nos va preguntando, tanto comerciantes que siempre lo esperan como los consumidores que esperan la posibilidad de comprar sus productos y servicios”, agregó.



En tanto, la diputada Sonia Rojas Decut destacó a forma en la que año a año a través de la innovación, "este evento crece y se consolida en la región, es maravilloso poder observar cómo la cultura, el sector gastronómico, el comercio y el turismo confluyen para darle impulso a la economía local”.



Estuvieron presentes también el ministro de Turismo, José María Arrua, de Cultura, Joselo Schuap, el presidente del Iplyc, Héctor Rojas Decut, la diputada provincial, Yamila Ruiz y la representante del Banco Macro, Tamara Potschka.