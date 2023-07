La revancha de Kuchaski y la alegría del solitario Dos Santos

lunes 10 de julio de 2023 | 6:01hs.

En el TC4000 Misionero, el piloto de Gobernador Roca, Marcelo Kuchaski (Chevrolet) cerró su fin de semana perfecto y con un ritmo demoledor ganó de punta a punta anotando su primera victoria del año.



Con tanto dominio la pelea pasaba atrás entre Cristian Grygorszyn (Chevrolet 400), Julio César “Bananita” Benítez (Chevrolet), Carlos Cabral (Torino).



A falta de dos vueltas, Benítez pudo con Grygorszyn y encontró también algo de tranquilidad para sumar un nuevo podio. Tercero llegó Javier Kupski (Ford) quien pudo con Grygorszyn y Cabral.



“Nosotros queríamos esto, trabajamos todo este mes para llegar al triunfo, nos volvimos tristes de Posadas. Me lo tomo como una revancha, yo quería ganar hoy -por ayer- para demostrar que podemos. Estoy más que contento. Con Seidel yo lo veo como un toque de carrera, él se quiso jugar y no le salió. Él está peleando el campeonato y tiene muchas aspiraciones así que tiene que correr más tranquilo”, expresó Marcelo.



Y agregó: “El resto de la carrera fue sin sobresaltos, pude hacer la diferencia y escaparme. Este fin de semana va dedicado al Walter Racing. A Walter Rodríguez, Dani, Rayo que son los chicos que me atienden el auto, pero detrás de esto hay mucha gente que colabora. Los motores de Sergio Andreoli, Neco Pizzuti con la caja y la familia que es la que apoya y la que siempre está. Los sponsors. Gracias a todos, nos volvió la alegría”.



En el TCM, Darío Bogado (Ford) y Juan Dos Santos (Ford) tuvieron un lindo duelo en las primeras vueltas. En la tercera vuelta, Dos Santos pudo superar a Bogado y no soltó más la punta de la carrera para festejar por primera vez. Segundo llegó Bogado y tercero se ubicó el campeón Bruno Madelaire (Ford).



En el Turismo Pista Clase 3, el obereño Rafael Morgenstern (Renault Clío) ganó de punta a punta y sumó su segunda victoria consecutiva. Segundo fue el también local Juan Pablo Urrutia (Renault Clío) quien también le descontó puntos importantes al líder del campeonato, Juan Pablo Pastori, quien estuvo compitiendo en el TN en Concepción del Uruguay. Tercero fue el piloto de Puerto Iguazú, Santiago Viana (Iguazú).



El cuarto puesto lo logró Rudi Bundziak (Renault Clío), quien cambió motor, largó 16 y fue avanzando vuelta a vuelta hasta llegar al cuarto lugar. Las dos últimas vueltas las hizo con la goma delantera derecha que se iba desinflando producto de un pinchazo y que se terminó de desinflar cuando cruzó la meta.

¿La próxima en Eldorado?

En la reunión de pilotos, la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) y las autoridades del Automoto Club Enrique Seeber anunciaron que el 23 de julio si el tiempo lo permite se terminarán las obras en el nuevo Autódromo Ciudad de Eldorado.



Si Vialidad Provincial termina la obra en tiempo y forma, la idea de la Femad es realizar una prueba comunitaria el sábado 29 o el domingo 30 con todas las categorías para que los pilotos del Misionero de Pista tomen contacto con la nueva pista asfaltada y puedan verificar las condiciones de seguridad.



Si las condiciones son óptimas y se logra el visto nuevo de los pilotos y las autoridades de la Femad, la quinta fecha del Misionero de Pista, que se debe disputar el 26 y 27 de agosto, se realizaría en Eldorado.