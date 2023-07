lunes 10 de julio de 2023 | 6:01hs.

Mitre ya tenía asegurado su lugar en la siguiente fase del torneo Provincial, pero ayer sacó pasaje directo para los cuartos de final. El Auriazul derrotó 3-1 en su casa a Jardín América y se afirmó como líder de la zona D, a falta de una fecha para el final de la fase de grupos.



A los cuartos clasifican los primeros de cada grupo de manera directa. Los equipos ubicados en segundo y tercer lugar jugarán una instancia previa para definir a los otros cuatro equipos que avanzarán a cuartos.



El Lobo de Jardín América también se clasificó a la siguiente fase, pero deberá definir en la última fecha si avanza como segundo o como tercero, ya que River de Santa Rita, que ayer igualó 2-2 con Villa Nueva, está un punto por debajo.



En el restante juego del grupo, San Martín de Wanda goleó 4-1 a Independiente.



Quedaron a un paso

Atlético Oberá y Nacional de Puerto Piray se mantuvieron en la cima de sus respectivas zonas y quedaron perfilados para clasificar como líderes.



El Decano obereño igualó 1-1 con Guacurarí por la zona B y en la última jornada se asegurará la primera plaza si gana. De no hacerlo, dependerá de los resultados del Indio y de Sporting, que ayer venció 2-1 a Ex Alumnos 453, ya eliminado.



El que todavía pelea por la clasificación es Tuyutí, que cayó en su casa ante Mado Delicia por 2-1.



Por su parte, Nacional recuperó el liderazgo en soledad en la zona C. El sábado, los de Puerto Piray derrotaron a Rosamonte por 1-0 y aprovecharon el traspié de Luz y Fuerza, que perdió por 2-1 ante River de Villa Bonita. Ayer, Mandiyú igualó con Atlético Posadas por 1-1, y peleará por la clasificación.



En la zona A, Candelaria, que le ganó 1-0 a Central Iguazú, y Defensores (SV), que derrotó 2-1 a Belgrano buscarán la clasificación en un mano a mano.