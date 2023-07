Yamila Rodríguez: “Estuve esperando este momento”

domingo 09 de julio de 2023 | 11:07hs.

Finalmente la artillera Yamila Rodríguez vestirá los colores albicelestes en el próximo mundial de fútbol femenino que se desarrollará entre el 20 de julio y el 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. El DT del seleccionado, Germán Portanova, dio a conocer ayer la lista de las 23 futbolistas que representarán a la Argentina y la misionera Yamila Rodríguez es una de las fijas.

Las arqueras Vanina Correa (Rosario Central), Lara Esponda (River) y Abigail Cháves (Huracán); las defensoras Julieta Cruz (Boca), Gabriela Chávez (Estudiantes de Buenos Aires), Aldana Cometti (Madrid CFF), Adriana Sachs (Santos de Brasil), Miriam Mayorga (Boca), Sophia Braun (León de México) y Eliana Stabile (Santos de Brasil); las mediocampistas Florencia Bonsegundo (Madrid CFF), Estefanía Banini (Atlético de Madrid), Daiana Falfán (UAI Urquiza), Lorena Benítez (Palmeiras), Chiara Singarella (University of Alabama, Estados Unidos.), Dalila Ippolito (Parma), Camila Gómez Ares (Universidad de Concepción, Chile), Romina Núñez (UAI Urquiza) y Vanesa Santana (Sporting de Huelva); y las delanteras Yamila Rodríguez (Palmeiras), Paulina Gramaglia (Red Bull Bragantino), Érica Lonigro (Rosario Central) y Mariana Larroquette (Orlando Pride) integran la nómina que irá a la Copa del Mundo.

La arquera de Boca Laurina Oliveros, quien alternaba la titularidad con Vanina Correa en los partidos de preparación de la fecha Fifa, quedó afuera de la lista por una lesión en la mano pero viajará con el plantel como jugadora número 24 para acompañar a sus compañeras. Vanina Correa, de 39 años, es la única integrante del plantel que estuvo presente en los tres Mundiales anteriores que disputó Argentina: Estados Unidos 2003, China 2007 y Francia 2019. Además, será el primer torneo mundialista para once jugadoras, entre ellas la oriunda de Posadas.

Argentina se despedirá del país con un amistoso frente a Perú, el viernes 14 a las 20.30 en San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, y el domingo 16 y lunes 17 partirá (en dos grupos) hacia Auckland vía Santiago de Chile.

En su cuarta participación en Mundiales de la Fifa, que se juegan desde 1991, Argentina jugará en el grupo G con sede en Nueva Zelanda: debutará el 24 de julio ante Italia en Auckland (a las 3, hora argentina); enfrentará a Sudáfrica en Dunedin el 27 de julio (a las 21) y cerrará contra Suecia en Hamilton, el 2 de agosto (a las 4).

La Selección nunca superó la fase de grupos en sus anteriores participaciones: en 2003 y 2007 perdió los tres partidos de la zona, mientras que en 2019 logró sus primeros puntos al conseguir dos empates (ante Japón 0-0 y 3-3 con remontada histórica ante Escocia tras ir 0-3 abajo) aunque tampoco pasó de ronda. En este torneo 2023, las chicas quieren hacer historia y buscarán su primera victoria.

Tras la esperada noticia, Yamila no ocultó su alegría y la manifestó con un sentido mensaje: “Estaba esperando este momento desde que tomé mi primer ómnibus desde Posadas a Buenos Aires para venir a jugar al fútbol profesionalmente”. “Con 17 años, en esos viajes eternos, soñaba con representar a mis nueve hermanos y a mis papás cantando el himno en un mundial con la celeste y blanca”.

“En 2019 me quedé afuera, estuve muy cerca, y eso hizo que me doliera muchísimo”, recordó en aquel momento que quedó al margen de la lista definitiva en el Mundial de Francia. “Pero aprendí a lamerme las heridas sola siendo muy chica. Me tocó pasar la pandemia muy lejos de mi familia, y mi motivación era hacer todos los goles que pudiera cuando la pelota volviera a rodar para estar en la lista del Mundial 2023”.

“En el 2022 la vida me dio revancha. Estuve al frente del arco en momentos importantes y la pelota entró. Estuve desde afuera apoyando a mis compañeras y los resultados se dieron. Este viaje me separó de mi familia y mi tierra, pero me acercó a mi sueño”, cerró la histórica goleadora de Boca, hoy jugando en Palmeiras de Brasil.