El DJ rumano Mihai Popoviciu movió Tierra Colorada

El rumano Mihai Popoviciu es un referente mundial del groove y ese particular sonido futurista que exporta a todos lados. De esta manera, llegó a Misiones para desplegar toda su expertise, anoche en Umma. En la previa, junto a los artistas locales Nico Cavigioli y Mauro Rodríguez, que fueron los encargados del warm up de la jornada, el DJ que no habla castellano, dio algunas apreciaciones sobre la escena actual de la electrónica. Consideró que tras 10 años de venir a la Argentina, tiene una conexión muy especial con el público local, una energía inexplicable.

En esa línea, en diálogo con su colega Flavio Bogado entendió que los espacios tipo club, menos multitudinarios también permiten una conexión más cercana y personal con la gente.

Si bien hoy la música electrónica es masiva y a raíz de eso muchos se dedican a crear sonidos más comerciales, Popoviciu juzgó como positiva la popularidad de la electrónica ya que siendo un canal de entrada, lo comercial puede despertar la curiosidad del oyente a musicalidades más profundas.

Ante la consulta de si suele escuchar a quienes lo preceden en las bandejas, el rumano adelantó que aunque es la primera vez que toca suelo misionero y conoce en persona a Cavigioli y Rodríguez, este último ya cerró para ser parte de su sello discográfico llamado Cyclic.

La llegada de este reconocido DJ se enmarca a través de la sinergia de trabajo entre la productora Nativa en coproducción con 2MGroup. La productora Nativa, configurada por un grupo de jóvenes entusiastas, tiene un año oficial en grilla. Con el objetivo estético de fusionar los beats electrónicos con la imponente naturaleza misionera, sumó eventos importantes que combinaron DJ locales con internacionales en más de cuatro fechas.

Además, entre las propuestas novedosas para la noche misionera, también está la sumar en cada fiesta, un gabinete psicológico denominado Safe Zone para cualquier eventualidad que pueda sufrir alguna persona en eventos masivos de este tipo.

Para cerrar, el rumano confesó que busca constantemente salir de su zona de confort para renovar su estilo y definió que no hay un solo aspecto que lo inspira o diferencia. “Hago lo que siento. Simplemente es como soy”.