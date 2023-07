Cafiero sobrevoló la isla Apipé y estableció acciones conjuntas con el gobernador Valdés

viernes 07 de julio de 2023 | 19:51hs.

El gobernador Gustavo Valdés recibió este viernes en la ciudad de Corrientes al ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Santiago Cafiero y luego sobrevolaron la Isla Apipé para abordar el problema limítrofe entre Argentina y Paraguay a esa altura del río Paraná.

El canciller argentino llegó a las 14,30 al Aeropuerto Internacional "Piragine Niveyro" en la capital provincial, donde lo recibió Valdés junto al ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri. Tras la bienvenida, las autoridades pasaron a un salón dentro del aeropuerto, donde el gobernador correntino tenía preparada una presentación con la cual le explicó a Cafiero en una pantalla cuál es el conflicto que rodea a la Isla Apipé, utilizando mapas de la zona que luego sobrevolaron.

La reunión duró aproximadamente una hora y luego Valdés, Cafiero y Olivieri subieron al helicóptero oficial de la provincia para emprender el sobrevuelo sobre Isla Apipé.

Valdés señalo sobre el encuentro que "estuvimos sobrevolando con el canciller Cafiero todo lo que tiene que ver con aguas jurisdiccionales de la República Argentina, planteando la problemática y la necesidad de que el Congreso de la Nación y fundamental la Cancillería y el Poder Ejecutivo, tomemos cartas en el asunto, porque hay una vulneración del tratado de 1.856 entre la Argentina y Paraguay, también hay una vulneración del tratado de 1973 entre ambas naciones, en donde a pesar de la construcción de la represa Yacyretá, lo cual no iba a cambiar los límites de la República Argentina y que hoy vemos pretensiones del Paraguay de cambiarlos, por lo cual tenemos que tener la intervención de la Cancillería Argentina y del Congreso de la Nación, porque no hay autorización del mismo para cambiar los límites fijados por los tratados".

Agregó que, por ello, "estuvimos mirando en qué consiste, cuál es la zona, donde se dio el avasallamiento de la soberanía argentina por parte de fuerzas paraguayas, por lo tanto comenzamos a dialogar sobre una agenda de trabajo hacia el futuro". Valdés indicó que ante esto, recibió una "muy buena" respuesta de Cafiero, con quien así "estamos haciendo una hoja de ruta, tanto con la Cancillería como con el Senado", mencionando que por ello tomó contacto con Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos Espínola, representantes de Corrientes en la Cámara alta, para "tratar de regularizar esta situación que realmente causa tanto dolor en la zona.

También relató Valdés que durante el sobrevuelo con Cafiero pudieron ver como "justo estaban depredando una zona de reserva con cuatro embarcaciones a sus anchas y en esto debería haber un control por parte de la Prefectura Naval Argentina y la Entidad Binacional Yacyretá". Luego calificó que esta situación amerita "una responsabilidad con una hoja de ruta que tenemos los correntinos para resguardar aquello que durante tantos años no hubo conflicto y ahora empieza a haber cada vez más serios".

"Esta no es una cuestión política, es una cuestión de soberanía argentina, estamos hablando de la puesta en riesgo de unos cien kilómetros del brazo del río Paraná y dejó a más de 2.500 pobladores argentinos rodeados de una pretendida jurisdicción paraguaya que no existe, que no tuvo conocimiento Corrientes y que tampoco pasó por el Congreso de la Nación, por eso están participando todas las bancadas del Senado y la Cancillería Argentina en este asunto".