Contrareloj: mientras intentan evitar el deterioro de Cesar Maman la Justicia apura su trasplante

viernes 07 de julio de 2023 | 11:57hs.

Hoy empezaron a correr las 48 horas de plazo que dictaminó ayer la jueza posadeña Adriana Fiori para que se aceleren las cuestiones administrativas de pago entre la Fundación a cargo del Hospital Favaloro, Incluir Salud y el Ministerio de Salud de Misiones del doble trasplante de higado e intestino que necesita Cesar Maman para seguir viviendo.

"Esperamos que se cumpla rápidamente y sin demoras lo que resolvió ayer la juega Fiori porque ya no hay tiempo que perder. Cesar se debilitó mucho con esta dura espera a que lo sometieron así que Dios quiera que entre hoy o mañana ya puedan derivarlo al Favaloro" explicó hoy a El Territorio la madre de Cesar Maman, Cristina Davalos que acompaña a su hijo actualmente internado en el Hospital Argerich de Buenos Aires.

La madre se mostró agradecida por la respuesta de la justicia misionera. "Es la primera vez que alguien se puso en nuestro lugar y entendió la urgencia del caso. Mi hijo no es un producto por el que se pueda pedir descuento como en un supermercado. Es una persona que esta tratando de seguir viviendo y que necesita ese doble trasplante con urgencia. No eligió su enfermedad. No estamos acá por gusto. Estamos porque lo queremos vivo".

Seguidamente recordó que decidieron presentar un recurso de amparo ante la justicia de Misiones "porque agotamos antes todas las instancias de reclamo para lograr la asistencia médica de Cesar. Ayer la juega Fiori ordenó que se lo atienda. Esperamos que eso se dé en estos días. Sabemos que venía hoy al Favaloro un abogado de Incluir Salud para comunicar la decisión judicial. Rogamos que se cumpla esa orden judicial".

En respuesta a ese recurso de amparo, la jueza Adriana Fiori a cargo del juzgado Civil y Comercial número 4 de la ciudad de Posadas, resolvió ayer "ordenar que la Fundación Favaloro proporcione al Prograna Incluir Salud y al Ministerio de Salud Pública de Misiones un plan de pago razonable en el que se presupueste y facture en forma escalonada por módulos de pretrasplante y trasplante la asistencia médica de Cesar Maman".

La decisión judicial fue comunicada ayer a la mañana por la magistrada posadeña al padre y a las hermanas de Cesar Maman que concurrieron al Palacio de Justicia de la capital misionera.