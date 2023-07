Fuerte impacto del paro de colectivos en distintas localidades misioneras

viernes 07 de julio de 2023 | 9:47hs.

El panorama de paradas vacías, gran presencia de automóviles en las calles y alta demanda de taxis y remises se vio reflejado en la mañana de este viernes, día en el que se desarrolla el paro de Transporte convocado por la Unión de Tranviarios Automotor luego de que fracaran las negociaciones que se dieron para evitar la medida de fuerza.

Sin embargo, en la localidad de Jardín América, el paro del servicio no fue total. En la ciudad hay dos empresas locales que hacen recorridos urbanos e interurbanos de pasajeros, aunque una se adhirió al paro y otra no.

La terminal de ómnibus como las paradas de colectivo ubicadas en la localidad reunió a gente, quiénes pudieron abordar algunas unidades para trasladarse de un punto a otro. Por ejemplo, en la media mañana de hoy algunas personas subieron a un colectivo para dirigirse a la vecina localidad de Hipólito Yrigoyen.

Asimismo, taxistas que trabajan en cercanías a la parada del hospital viejo de Jardín América comentaron a El Territorio que también bajaron y subieron pasajeros en empresas de media distancia. Por ejemplo, Diego Cristaldo y Orlando Martínez, dos remiseros expresaron que hubo una empresa que hace el recorrido hasta Puerto Iguazú paró para que puedan ingresar gente y así dirigirse hacia otro punto de la provincia.

Foto: Esteban González.

En la localidad de Montecarlo el acatamiento al paro de transporte en lo que respecta al servicio urbano es del 100 por ciento desde las 00 de hoy.

En tanto los servicios de media distancia no están prestando servicio. Las empresas Argentina, Expreso de la Selva, Dos de Mayo y la Empresa Kruse que es de Montecarlo, que hace servicios Iguazú-Posadas, Irigoyen, Andresito, Piray, Eldorado, Caraguatay, El Alcázar y colonias de Montecarlo.

Desde la terminal de ómnibus informaron que el resto de las empresas de media distancia estan trabajando normalmente, lo que generó confusión a los usuarios, que muchos optaron por contratar servicio de remis para poder llegar por ejemplo a turnos médicos en localidades vecinas.

En una recorrida por Puerto Libertad, Wanda y Puerto Esperanza, se pudo observar el alto impacto del paro del transporte público de pasajeros, con las paradas y terminales desérticas. En estas

localidades muy cercanas entre sí, la evidencia es mayor; ya que nadie puede ir al trabajo, a los establecimientos educativos sean docentes o alumnos, hospitales o a realizar algún trámite.

La empresa Kenia que recientemente se hizo cargo de la concesión del servicio urbano de pasajeros en Puerto Libertad y Puerto Esperanza (en Wanda ya lo tenía), también presta el servicio interurbano entre los tres pueblos. La firma informó oficialmente que adhirió a la

medida de fuerza de la UTA.

Foto: Miguel Garcete

El paro de transporte se hace sentir en Eldorado. Una nueva medida de fuerza complica el traslado de trabajadores, estudiantes, y personas en general, a realizar sus quehaceres diarios.

Los choferes de la empresa ETCE, perteneciente al Grupo Horianski, se adhirieron al paro nacional dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor,por lo que el centro de la ciudad, donde se encuentran ubicados la municipalidad, las entidades bancarias, organismos nacionales, provinciales ymunicipales, donde realizar trámites, muestran un aspecto inusual en cuanto a la concurrencia de público, más teniendo en cuenta que es principios de mes.

"Otra vez tuve que pedirle a un vecino que me traiga, cuenta Leticia, empleada de un comercio céntrico. Llegué un poco más tarde, porque él venía al centro un poco más tarde, pero avisé y no tuve problemas. Al mediodía me quedaré en el centro porque me sale más barato comer algo acá que ir a mi casa y volver en remis".

Foto: Juan Carlos Magliano

La Feria Eldorado Produce, que se lleva adelante en la Plaza Sarmiento, también tiene poca afluencia de público "Veremos que pasa con el paro mañana, comenta Graciela, pero la verdad que no hay casi gente. Siempre en la feria vendo bien, pero el paro complica porque mucha gente no sale. Muchos de nuestros clientes son personas que vienen al centro a realizar trámites, o al banco, y si no vienen, no pasan por la feria".

Foto: Juan Carlos Magliano